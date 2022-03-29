Щотижневий експорт нафти з росії впав на 26% — Finance.ua

Щотижневий експорт нафти з росії впав на 26%

Вчора 01:29 — Енергетика

Щотижневий експорт нафти з росії впав на 26%

Згідно з галузевими даними, за тиждень із 17 по 23 березня експорт нафти з росії скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйонів барелів на день.

«Різке зниження сталося, коли росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення в Україну», — йдеться у повідомленні.

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