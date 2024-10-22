Що таке «період дідуся» і як це впливає на криптоактиви — Finance.ua

Що таке «період дідуся» і як це впливає на криптоактиви Вчора 17:33 — Криптовалюта

Що таке «період дідуся» і як це впливає на криптоактиви

Збільшення випадків застосування технології блокчейн та поява нових криптовалют змінили світову фінансову систему, а оскільки галузь майже не регулюється, існує реальна небезпека, що вона стане інструментом шахраїв та злочинців.

Встановлення регулювання криптовалютних активів має життєво важливе значення для захисту інвесторів, забезпечення дотримання вимог фінансових регуляторів і мінімізації катастрофічних подій, таких як банкрутство Terra, Celsius та FTX.

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Період дідуся у рамках MiCA стосується дискреційного перехідного положення, яке дозволяє державам-членам Європейського Союзу дозволяти організаціям, які вже пропонують послуги криптоактивів у своїй юрисдикції, продовжувати надавати такі послуги з 30 грудня 2024 року до 1 липня 2026 року (залежно від тривалості, обраної державою-членом. — ред.).

У результаті до 1 липня 2026 року власники криптоактивів можуть не користуватися всіма правами та захистом, наданими MiCA. На практиці цей період означає, що вимоги MiCA будуть вводитися поступово, тож шоку на ринку вдасться уникнути.

У «період дідуся» потрапляє й Україна. Закон про віртуальні активи підписаний Президентом України 15 березня 2022 року, але він так і не запрацював.

Після того як стало зрозуміло, що в ЄС з’явиться нормативна база регулювання криптовалют наші законотворці взялися активно корегувати національний закон у відповідність до MiCA. Проте цей процес так поки й не має логічного висновку.

Наразі є декілька пропозицій регулювання ринку цифрових активів в Україні. Деякі з них такі, що будуть відлякувати як криптоінвесторів, так і криптокомпанії. Або ж будуть заганяти їх в «тінь».

У час коли критично стоїть питання закриття дефіциту бюджету країни створюється додатковий тиск шляхом підняття податків на той бізнес який і до цього платив, а ціла галузь залишається осторонь.

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