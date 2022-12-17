Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту, і чи можливо це — Finance.ua

Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту, і чи можливо це Сьогодні 08:14 — Кредит&Депозит

Трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюються — і потреба в кредитних коштах відпадає.

У такому разі можна відмовитися від кредиту.

Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування», позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж календарних 14 днів з дати оформлення.

Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити, аби відмовитися від кредиту?

Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову.

Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила ваші права — звертайся до Національний банк України. Як можна звернутися до Національного банку України:

написати до чат-боту «НБУ Контактний центр» в месенджерах (вайбері або Телеграмі);

зателефонувати до контакт-центру — 0 800 505 240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням http://surl.li/msgv.

Довідка Finance.ua:

з початком повномасштабної війни офіційний курс долара зріс на 25%, відтак доходи населення знизились. Також деякі громадяни втратили й саме джерело доходів, відповідно частка непрацюючих кредитів зросла;

банки, своєю чергою, пропонують українцям кредитні канікули, якщо ті мають прострочу в понад 90 днів. Однак у багатьох могло через це скластись хибна думка, що кредитні канікули дорівнює не платити за кредит та відсотки по ньому.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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