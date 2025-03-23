Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду

Особисті фінанси
44
Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду
Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду, Фото: freepik
ІПН (РНОКПП) — це реєстраційний номер облікової картки платника податків, який надається людям і закріплюється за ними протягом всього їхнього життя.
Фахівці «Юридичного пораднику для ВПО» пояснили, як оформити РНОКПП.

Куди звернутися і як подавати документи

Щоб отримати ІПН (РНОКПП) людині потрібно звернутися до будь-якої державної податкової інспекції головних управлінь ДПС.
Читайте також
До прикладу, якщо Ви проживаєте у місті Львові, то можете звернутись до Львівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області. Документи також можна подати через ЦНАПи.
Документи для отримання РНОКПП можна подати у різний спосіб:
  • особисто;
  • надіслати рекомендованим листом (у цьому випадку потрібно засвідчити підпис особи на обліковій картці у нотаріуса, і додати ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу);
  • засобами електронного кабінету;
  • в межах послуги єМалятко на дитину після її народження.
Для отримання РНОКПП до відповідного органу потрібно подати:
  • облікову картку за формою № 1ДР;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт, паспорт для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон);
  • один з таких документів на підтвердження прописки: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки (якщо є відмітка про актуальне місце реєстрації); тимчасове посвідчення громадянина України.
Документи для отримання РНОКПП можна подати не тільки особисто, а й уповноважити на це представника.
Читайте також
Так, облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом 3 робочих днів з дня звернення до податкової служби.

Як батькам оформити ідентифікаційний код на дітей

РНОКПП можна отримати з самого народження. Облікову картку малолітньої особи (до 14 років) подає один із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновитель, опікун) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителя, опікуна).
Читайте також
Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.
РНОКПП для дитини один із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновитель, опікун) може отримати також через свій електронний кабінет в розділі Облікова картка фізичної особи — платника податків (1 ДР).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems