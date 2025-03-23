Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду — Finance.ua

Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду Сьогодні 14:11 — Особисті фінанси

Що потрібно знати про оформлення ідентифікаційного коду, Фото: freepik

ІПН (РНОКПП) — це реєстраційний номер облікової картки платника податків, який надається людям і закріплюється за ними протягом всього їхнього життя.

Фахівці «Юридичного пораднику для ВПО» пояснили , як оформити РНОКПП.

Куди звернутися і як подавати документи

Щоб отримати ІПН (РНОКПП) людині потрібно звернутися до будь-якої державної податкової інспекції головних управлінь ДПС.

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До прикладу, якщо Ви проживаєте у місті Львові, то можете звернутись до Львівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області. Документи також можна подати через ЦНАПи.

Документи для отримання РНОКПП можна подати у різний спосіб:

особисто;

надіслати рекомендованим листом (у цьому випадку потрібно засвідчити підпис особи на обліковій картці у нотаріуса, і додати ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу);

засобами електронного кабінету;

в межах послуги єМалятко на дитину після її народження.

Для отримання РНОКПП до відповідного органу потрібно подати:

облікову картку за формою № 1ДР;

документ, що посвідчує особу (паспорт, паспорт для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон);

один з таких документів на підтвердження прописки: витяг з реєстру територіальної громади; паспорт, виготовлений у формі книжечки (якщо є відмітка про актуальне місце реєстрації); тимчасове посвідчення громадянина України.

Документи для отримання РНОКПП можна подати не тільки особисто, а й уповноважити на це представника.

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Так, облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом 3 робочих днів з дня звернення до податкової служби.

Як батькам оформити ідентифікаційний код на дітей

РНОКПП можна отримати з самого народження. Облікову картку малолітньої особи (до 14 років) подає один із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновитель, опікун) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителя, опікуна).

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Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

РНОКПП для дитини один із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновитель, опікун) може отримати також через свій електронний кабінет в розділі Облікова картка фізичної особи — платника податків (1 ДР).

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