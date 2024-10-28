Чи треба буде пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2025 році — Finance.ua

Чи треба буде пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2025 році Сьогодні 09:47 — Особисті фінанси

Чи треба буде пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2025 році

Ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери. Більшість осіб навіть не помічали, що вони це роблять. Адже ідентифікація відбувалася під час отримання нової карти для виплат чи в момент, коли пенсію передавав листоноша.

Коли потрібно проходити ідентифікацію

Ідентифікація має відбуватися кожні 6 місяців. Останні 3 роки для деяких осіб ця процедура не була обов’язковою, повідомляє ПФУ

«Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них. Для інших вона діяла весь час» , — йдеться у повідомленні ПФУ.

Зараз ідентифікацію мають проходити всі. У 2025 році ця процедура також буде проводитись.

Де можна пройти ідентифікацію

Ідентифікацію можна проходити як онлайн, так і офлайн:

через відеоконференцію;

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

у відділенні АТ «Ощадбанк».

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він має змогу пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України.

Телеканал 24 За матеріалами:

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