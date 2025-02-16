Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція
Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція, Фото: freepik
Неповнолітні діти можуть отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО).
Про це розповіли у Державній податковій службі.

Які документи потрібні для отримання картки платника податків дитині

У ДПС пояснили, що перш за все потрібно подати Облікову картку фізичної особи за формою № 1ДР, яка є одночасно є заявою для реєстрації в ДРФО.
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Для малолітньої дитини до 14 років Облікову картку за ф. № 1ДР подає один із батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представник за довіреністю.
Для подачі необхідні такі документи:
  • свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтво видане не українською мовою, необхідно надати засвідчений відповідно до законодавства переклад свідоцтва українською мовою (оригінал повертається після пред’явлення) та його копію;
  • документ, що посвідчує особу одного з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів).
Також можуть знадобитися додаткові документи (за потреби):
  • якщо батьки або один із них на момент народження дитини були іноземцями чи особами без громадянства потрібно надати довідку про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).
  • для підтвердження місця проживання (перебування) можна надати: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт у вигляді книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України.
  • для підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) надається довідка про взяття на облік ВПО.

Куди треба подавати документи для отримання ідентифікаційного коду для дитини

У ДПС пояснили, що документи можна подати до будь-якого контролюючого органу особисто або в електронному вигляді через Е-кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».
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У відомстві зазначають, реєстрація особи у ДРФО здійснюється впродовж 3 робочих днів після звернення.
Документ, що засвідчує реєстрацію дитини у ДРФО (картка платника податків), може бути виданий одному з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представнику за довіреністю.
За матеріалами:
Finance.ua
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