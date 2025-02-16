Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція — Finance.ua

Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Як оформити картку платника податків для дитини до 14 років: покрокова інструкція, Фото: freepik

Неповнолітні діти можуть отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО).

Про це розповіли у Державній податковій службі.

Які документи потрібні для отримання картки платника податків дитині

У ДПС пояснили, що перш за все потрібно подати Облікову картку фізичної особи за формою № 1ДР, яка є одночасно є заявою для реєстрації в ДРФО.

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Для малолітньої дитини до 14 років Облікову картку за ф. № 1ДР подає один із батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представник за довіреністю.

Для подачі необхідні такі документи:

свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтво видане не українською мовою, необхідно надати засвідчений відповідно до законодавства переклад свідоцтва українською мовою (оригінал повертається після пред’явлення) та його копію;

Якщо свідоцтво видане не українською мовою, необхідно надати засвідчений відповідно до законодавства переклад свідоцтва українською мовою (оригінал повертається після пред’явлення) та його копію; документ, що посвідчує особу одного з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів).

Також можуть знадобитися додаткові документи (за потреби):

якщо батьки або один із них на момент народження дитини були іноземцями чи особами без громадянства потрібно надати довідку про реєстрацію особи громадянином України (після пред’явлення повертається).

(після пред’явлення повертається). для підтвердження місця проживання (перебування) можна надати: витяг з реєстру територіальної громади, паспорт у вигляді книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України.

витяг з реєстру територіальної громади, паспорт у вигляді книжечки, тимчасове посвідчення громадянина України. для підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) надається довідка про взяття на облік ВПО.

Куди треба подавати документи для отримання ідентифікаційного коду для дитини

У ДПС пояснили, що документи можна подати до будь-якого контролюючого органу особисто або в електронному вигляді через Е-кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».

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У відомстві зазначають, реєстрація особи у ДРФО здійснюється впродовж 3 робочих днів після звернення.

Документ, що засвідчує реєстрацію дитини у ДРФО (картка платника податків), може бути виданий одному з батьків (прийомних батьків, усиновителів, опікунів) або представнику за довіреністю.

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