Що довелося змінити бізнесу через війну: результати опитування (інфографіка) — Finance.ua

Що довелося змінити бізнесу через війну: результати опитування (інфографіка) Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Що довелося змінити бізнесу через війну: результати опитування (інфографіка)

Підприємства повідомили, які аспекти їхньої діяльності змінилися за рік від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це свідчить опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Зіштовхнувшись із небезпекою для життя персоналу та своєї роботи, опитаний бізнес, насамперед, переглянув підходи до безпеки організації праці. Про це у лютому повідомили 77% опитаних.

Не менше позначилися на підприємствах зміни в обсягах виробництва або надання послуг — про такі зміни також повідомили 77% опитаних. Для 2/3 бізнесу за попередній рік змінилася кількість працівників.

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Приблизно половина опитаних підприємств вказали, що змінилися їхні виробничі або управлінські процеси чи логістика (59%). Це, вірогідно, викликано необхідністю адаптувати діяльність бізнесу до повномасштабної війни, окупації частини територій України, блокування шляхів експорту й перевезень територією України та економічних потрясінь, викликаних повномасштабним російським вторгненням.

Також близько половини підприємств говорять про зміни в графіку роботи (53%), у переліку клієнтів або споживачів (49%) та у своїй діяльності за кордоном8 (47%). Постачальники змінилися в 44% опитаного бізнесу.

Решта змін менш поширені. Зокрема, 32% підприємств змінили географію діяльності в Україні, що менше за частку експортерів, у яких змінилася географія діяльності за кордоном. Майже така ж частка опитаних (31%) змінили свій асортимент продукції або послуг, і порівняно невелика частка бізнесу (4%) змінили місце розташування

Як впливає розмір і галузь бізнесу

Зі збільшенням розміру підприємств зменшується частка бізнесу, у якого за рік повномасштабної війни змінились обсяги виробництва або надання послуг (від 85% мікропідприємств до 67% великих).

Натомість зростає частка тих, у кого відбулися зміни в кількості працівників (якщо для мікропідприємств вона складає 53%, то для середніх і великих — більше 70%).

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Мікробізнес більшою мірою ніж підприємства більших розмірів змінював свій графік роботи (74%). Також серед цих підприємств найбільше повідомляють про те, що змінилися споживачі або клієнти (64%). А у великому бізнесі частіше від решти підприємств говорять про зміни постачальників (56%).

Галузі:

підходи до безпеки організації праці змінила більшість підприємств усіх галузей, найбільшою мірою у металургії та машинобудуванні (по 88%);

обсяги виробництва найбільше змінилися в поліграфії та у сфері виробництва будівельних матеріалів (більше 90%);

у металургії та хімічній промисловості найбільші частки підприємств, у яких за рік змінилася кількість працівників (більше 80% підприємств) та виробничі або управлінські процеси чи логістика (також більше 80% підприємств);

про зміни графіка роботи найчастіше повідомляють представники металургії (83%) та поліграфічної промисловості (75%),

а про зміни серед клієнтів — підприємства металургії та машинобудування (більше 70%).



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