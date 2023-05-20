Що буде з цінами в Україні: банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози — Finance.ua

Що буде з цінами в Україні: банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Що буде з цінами в Україні: банкіри та фінансові аналітики покращили прогнози

Інфляційні очікування в Україні покращилися. Банкіри, фінансові аналітики та громадяни очікують, що зростання цін у наступні 12 місяців уповільниться.

Про це свідчать дані опитувань НБУ

За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували річну інфляцію на рівні 17,4%. У січні вони чекали інфляцію 22,9%.

Фінансові аналітики у квітні прогнозували інфляцію 16,2% порівняно з 16,8% у березні.

Водночас населення прогнозує інфляцію 11,0% (у березні - 12,4%).

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у квітні 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (21,3%);

як повідомляли в НБУ, у квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 17,9% з 21,3% у березні завдяки істотній пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань;

виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що зниження цін на сезонні овочі, зокрема, помідори, огірки та моркву, очікується на початку або в середині червня. Ціни можуть впасти приблизно на 20−30%.



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