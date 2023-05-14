Економіст спрогнозував, коли і на скільки подешевшають сезонні овочі — Finance.ua

Економіст спрогнозував, коли і на скільки подешевшають сезонні овочі Сьогодні 03:08 — Аграрний ринок

Економіст спрогнозував, коли і на скільки подешевшають сезонні овочі

Зниження цін на сезонні овочі, зокрема, помідори, огірки та моркву, очікується на початку або в середині червня. Ціни можуть впасти приблизно на 20−30%.

Про це в коментарі УНН розповів виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Я думаю (сезонні овочі почнуть дешевшати. — Ред.) десь в середині червня, тому що холодна весна. У кращому випадку на початку червня, а в песимістичному прогнозі в середині червня, коли з відкритого ґрунту почнуть надходити на наші полиці овочі з нашої місцини», — розповів Пендзин.

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Він зазначив, що сезонні овочі можуть подешевшати приблизно на 20−30%.

«Ми очікуємо зменшення вартості десь на 20−30%», — сказав Пендзин.

Нагадаємо, споживчі ціни, як очікується, знизяться за підсумками першого півріччя, і інфляція на кінець року прогнозується на рівні 14,8%.

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