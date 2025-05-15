Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше — Finance.ua

Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше

У 2024 році середня фактична тривалість робочого тижня для працівників віком 20−64 років у країнах ЄС становила 36,0 години. Для порівняння, у 2014 році цей показник був 37,0 години.

Про це свідчать дані статистичного відомства ЄС.

Найдовший робочий тиждень у 2024 році зафіксовано в:

Греції — 39,8 год;

Болгарії — 39,0 год;

Польщі — 38,9 год;

Румунії — 38,8 год.

Найкоротший робочий тиждень спостерігався у:

Нідерландах — 32,1 год;

Данії, Німеччині та Австрії — по 33,9 год.

Інфографіка: Євростат

Також тривалість робочого часу значно залежить від виду діяльності.

Найдовший робочий тиждень за сферами у 2024 році:

Сільське господарство, лісове господарство та рибальство — 41,2 год;

Добувна промисловість — 38,8 год;

Будівництво — 38,7 год.

Найкоротший робочий тиждень мали працівники у сферах:

Домашні господарства як роботодавці — 26,7 год,

Освіта — 31,9 год,

Мистецтво, розваги та відпочинок — 32,9 год.

Інфографіка: Євростат

Нагадаємо, за даними Євростату, у 2023 році 22,4% зайнятих у ЄС зазвичай працювали у вихідні. Серед країн ЄС найбільша частка працівників, які працювали у вихідні дні, була в Греції (32,3%), далі йдуть Італія (30,9%) та Кіпр (26,4%). Тим часом найнижчі показники зафіксовано в Литві (3,0%), Польщі (4,5%) та Угорщині (6,6%).

Серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%). Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).

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