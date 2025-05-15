Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше — Finance.ua
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Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше

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Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше
Середня тривалість робочого тижня в ЄС скоротилася: де працюють найбільше
У 2024 році середня фактична тривалість робочого тижня для працівників віком 20−64 років у країнах ЄС становила 36,0 години. Для порівняння, у 2014 році цей показник був 37,0 години.
Про це свідчать дані статистичного відомства ЄС.
Найдовший робочий тиждень у 2024 році зафіксовано в:
  • Греції — 39,8 год;
  • Болгарії — 39,0 год;
  • Польщі — 38,9 год;
  • Румунії — 38,8 год.
Найкоротший робочий тиждень спостерігався у:
  • Нідерландах — 32,1 год;
  • Данії, Німеччині та Австрії — по 33,9 год.
Інфографіка: Євростат
Інфографіка: Євростат
Також тривалість робочого часу значно залежить від виду діяльності.
Найдовший робочий тиждень за сферами у 2024 році:
  • Сільське господарство, лісове господарство та рибальство — 41,2 год;
  • Добувна промисловість — 38,8 год;
  • Будівництво — 38,7 год.
Найкоротший робочий тиждень мали працівники у сферах:
  • Домашні господарства як роботодавці — 26,7 год,
  • Освіта — 31,9 год,
  • Мистецтво, розваги та відпочинок — 32,9 год.
Інфографіка: Євростат
Інфографіка: Євростат

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Нагадаємо, за даними Євростату, у 2023 році 22,4% зайнятих у ЄС зазвичай працювали у вихідні. Серед країн ЄС найбільша частка працівників, які працювали у вихідні дні, була в Греції (32,3%), далі йдуть Італія (30,9%) та Кіпр (26,4%). Тим часом найнижчі показники зафіксовано в Литві (3,0%), Польщі (4,5%) та Угорщині (6,6%).
Серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%). Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).
У 2026 році в Польщі стартує оплачуваний пілотний проєкт для компаній та установ. Головна умова — гарантія незмінної зарплати для працівників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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