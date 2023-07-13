Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні — Finance.ua
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Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні

Особисті фінанси
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Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні
Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2023 року. Середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні шість місяців скоротилася на 135 585 осіб до 10 552 336.
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При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.
В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
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За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 липня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн
  • у Пенсійному фонді заявили, що громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців;
  • у Пенсійному фонді також застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім її все ж можна буде повернути.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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