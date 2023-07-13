Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні — Finance.ua

Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Середня пенсія в Україні за пів року зросла майже на 15%: скільки платили у липні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2023 року. Середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні шість місяців скоротилася на 135 585 осіб до 10 552 336.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

з 1 липня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн

у Пенсійному фонді заявили, що громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців;

у Пенсійному фонді також застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім її все ж можна буде повернути.

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