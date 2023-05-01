Sense Bank розширює програму кредитування для всіх клієнтів — Finance.ua
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Sense Bank розширює програму кредитування для всіх клієнтів

Кредит&Депозит
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Sense Bank запустив оновлену програму кредитування, яка дає можливість новим клієнтам оформити кредит готівкою. Відтепер нові клієнти-фізичні особи зможуть оформити кредит через контакт-центр або відділення. До цього оформити кредит готівкою могли діючі клієнти банку, які вже мають розраховану суму кредиту в мобільному додатку Sense SuperApp.
Максимально доступна сума кредиту готівкою для клієнтів за цією програмою становить 50 000 грн.
Строк кредитування від 6 до 48 місяців, послуга страхування — відсутня. Детально ознайомитись з умовами можна тут.
Оформити кредит можна, зателефонувавши у контакт-центр з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00. Після схвалення заявки контакт-центр призначить клієнту візит для підписання договору у зручний час у будь-якому відділенні Sense Bank. Кошти будуть зараховані на картковий рахунок.
Крім того, клієнти можуть звернутись до відділення банку для оформлення кредиту. Ознайомитись з актуальним списком відділень та режимом роботи можна за посиланням.
Нагадаємо, подзвонити до контакт-центру можна за номером телефону 0800 50 35 30.
Звертаємо увагу, якщо у клієнта банку відсутня пропозиція з кредитування в мобільному додатку Sense SuperApp, він також може звернутись для оформлення кредиту до контакт-центру або відділення банку. Якщо клієнт має пропозицію в Sense SuperApp, він може оформити кредит готівкою за кілька хвилин прямо в додатку.
Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.
За матеріалами:
Сенс Банк
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