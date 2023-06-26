Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку — Finance.ua
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Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку

Фондовий ринок
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З 26 червня 2023 року в цифровому банку Sense SuperApp з’явилась нова функція — продаж раніше придбаних облігацій (ОВДП) безпосередньо в додатку. Тепер клієнти можуть не лише інвестувати та відслідковувати стан портфелю, а й достроково продати свої облігації, не чекаючи погашення. І таким чином врахувати власні потреби або ж ситуацію на ринку.
«Сьогодні інструмент інвестицій в ОВДП набирає дедалі більшої популярності поряд із традиційними способами збереження та інвестування заощаджень фізичних осіб - депозитами, — підкреслює Андрій Гриценюк, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank. — Ми прислухалися до побажань клієнтів та значно розширили можливості управління інвестиціями в Sense SuperApp. Відтак, клієнти отримують повноцінний транзакційний сервіс — можливість купувати та продавати облігації повністю онлайн».
Для того, щоб продати свої облігації в Sense SuperApp, необхідно:
  1. Зайти в деталі придбаної облігації та натиснути кнопку «Продати».
  2. Вибрати рахунок, на який клієнт бажає отримати виплату від продажу облігацій.
  3. Вказати кількість облігацій, які клієнт хоче продати.
  4. Підтвердити угоду.
  5. Гроші від продажу зараховуються на обраний рахунок: якщо угода проведена в робочий час — протягом кількох хвилин, якщо в неробочий час — на наступний робочий день після 11:00.
В процесі продажу облігацій в Sense SuperApp клієнту для зручності відображається загальний фінансовий результат по угоді, що дозволяє легко оцінювати свої фінансові рішення.
Основні параметри процесу продажу:
  • продаж облігацій відбувається у валюті цінного паперу — гривня, долар або євро;
  • комісія за продаж облігацій — відсутня;
  • продати облігації в Sense SuperApp можна в тому числі й ті, які були придбані через Дію.
Нагадаємо, на початку війни Sense Bank першим серед банків реалізував сервіс купівлі військових облігацій в мобільному додатку для підтримки ЗСУ та економіки країни. Згодом регулятором були зняті обмеження на торгівлю й звичайними ОВДП, які також одразу стали доступні для купівлі в Sense SuperApp.
Незважаючи на непрості часи, Sense Bank продовжує постійно вдосконалювати сервіси інвестування та пропонувати клієнтам одні з найвигідніших умов на ринку, дотримуючись тренду НБУ щодо підвищення відсоткових ставок за депозитами та покращуючи сервіс інвестицій в ОВДП. Детальніше ознайомитися з умовами можна на сайті банку https://sensebank.com.ua/deposits та https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii
Щоб скористатись пропозиціями банку, необхідно оновити Sense SuperApp до останньої версії в App Store або Google Play.
Sense Bank — один із системно важливих банків України з 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис юридичних осіб та 86 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.
За матеріалами:
Сенс Банк
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