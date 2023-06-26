Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку — Finance.ua

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Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку
З 26 червня 2023 року в цифровому банку Sense SuperApp з’явилась нова функція — продаж раніше придбаних облігацій (ОВДП) безпосередньо в додатку. Тепер клієнти можуть не лише інвестувати та відслідковувати стан портфелю, а й достроково продати свої облігації, не чекаючи погашення. І таким чином врахувати власні потреби або ж ситуацію на ринку.
«Сьогодні інструмент інвестицій в ОВДП набирає дедалі більшої популярності поряд із традиційними способами збереження та інвестування заощаджень фізичних осіб - депозитами, — підкреслює Андрій Гриценюк, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank. — Ми прислухалися до побажань клієнтів та значно розширили можливості управління інвестиціями в Sense SuperApp. Відтак, клієнти отримують повноцінний транзакційний сервіс — можливість купувати та продавати облігації повністю онлайн».
Для того, щоб продати свої облігації в Sense SuperApp, необхідно:
- Зайти в деталі придбаної облігації та натиснути кнопку «Продати».
- Вибрати рахунок, на який клієнт бажає отримати виплату від продажу облігацій.
- Вказати кількість облігацій, які клієнт хоче продати.
- Підтвердити угоду.
- Гроші від продажу зараховуються на обраний рахунок: якщо угода проведена в робочий час — протягом кількох хвилин, якщо в неробочий час — на наступний робочий день після 11:00.
В процесі продажу облігацій в Sense SuperApp клієнту для зручності відображається загальний фінансовий результат по угоді, що дозволяє легко оцінювати свої фінансові рішення.
Основні параметри процесу продажу:
- продаж облігацій відбувається у валюті цінного паперу — гривня, долар або євро;
- комісія за продаж облігацій — відсутня;
- продати облігації в Sense SuperApp можна в тому числі й ті, які були придбані через Дію.
Нагадаємо, на початку війни Sense Bank першим серед банків реалізував сервіс купівлі військових облігацій в мобільному додатку для підтримки ЗСУ та економіки країни. Згодом регулятором були зняті обмеження на торгівлю й звичайними ОВДП, які також одразу стали доступні для купівлі в Sense SuperApp.
Незважаючи на непрості часи, Sense Bank продовжує постійно вдосконалювати сервіси інвестування та пропонувати клієнтам одні з найвигідніших умов на ринку, дотримуючись тренду НБУ щодо підвищення відсоткових ставок за депозитами та покращуючи сервіс інвестицій в ОВДП. Детальніше ознайомитися з умовами можна на сайті банку https://sensebank.com.ua/deposits та https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii
Щоб скористатись пропозиціями банку, необхідно оновити Sense SuperApp до останньої версії в App Store або Google Play.
Sense Bank — один із системно важливих банків України з 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис юридичних осіб та 86 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.
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