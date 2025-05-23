АМКУ викрив змову товариств у торгах на закупівлю комплектуючих для Ізмаїльського порту — Finance.ua

АМКУ викрив змову товариств у торгах на закупівлю комплектуючих для Ізмаїльського порту Сьогодні 11:36 — Фондовий ринок

АМКУ викрив змову товариств у торгах на закупівлю комплектуючих для Ізмаїльського порту

22 травня 2025 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким визнав, що ТОВ «Трансморсервіс» і ТОВ «Градієнт СВ» вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю шпал, клем, накладок, підкладок та ін., проведених ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» у 2023 році.

Про це пише АМКУ

Під час розгляду справи Комітет встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать, що вказані суб’єкти господарювання на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій були обізнані щодо участі кожного з них, здійснювали обмін інформацією та узгоджували поведінку між собою, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

Тому Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким визнав дії ТОВ «Трансморсервіс» і ТОВ «Градієнт СВ» порушенням конкурентного законодавства, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

За змову ТОВ «Трансморсервіс» і ТОВ «Градієнт СВ» оштрафовані на загальну суму 2 380 353 грн.

Нагадаємо, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів.

З відповідними Зведеними відомостями щодо спотворення результатів торгів можна ознайомитися на сайті АМКУ (постійно оновлюється).

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