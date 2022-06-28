Samsung заплатить штраф $9,7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy — Finance.ua
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Samsung заплатить штраф $9,7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy

Технології&Авто
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Samsung заплатить штраф $9,7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy
Samsung заплатить штраф $9,7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy
Компанії Samsung доведеться виплатити понад $9 мільйонів штрафу за введення користувачів в оману.

Що сталося?

Багато смартфонів Samsung зараз сертифіковані за стандартом вологозахисту IP, що демонструє їх стійкість до прісної та солоної води. Однак, так було не завжди. Траплялося навіть, що виробник перегинав ціпок у рекламі, вселяючи майбутнім покупцям, що їхні смартфони кращі, ніж є насправді.
З березня 2016 до жовтня 2018 Samsung транслювала рекламу в Австралії, в якій показувалося, що смартфони серії Galaxy можна успішно брати з собою на море і кататися з ними на дошці для серфінгу. Проблема в тому, що стандарти водонепроникності (IP67 та IP68), надані Samsung у той час, поширювалися лише на прісну воду. Пристрої, що зазнали впливу солоної морської води, пошкоджувалися, іноді навіть незворотно.
Samsung заплатить штраф $9,7 мільйонів за обман власників смартфонів Galaxy
Користувачі таких смартфонів подали скаргу до австралійського суду, який ухвалив, що Samsung вводить покупців в оману, стверджуючи, що пристрої не чутливі до контакту із солоною водою. У результаті компанія тепер має сплатити штраф у розмірі 14 мільйонів австралійських доларів (приблизно 9,65 мільйона доларів США).
Samsung не заперечує рішення Австралійської комісії з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC). Компанія визнала, що вводила в оману покупців деяких смартфонів, зазначивши, що їхня актуальна реклама більш точно вказує стандарти водонепроникності, яким відповідають пристрої бренду.
За матеріалами:
gsminfo
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