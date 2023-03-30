Samsung представляє найбільший у світі зовнішній дисплей — Finance.ua

Samsung представляє найбільший у світі зовнішній дисплей Сьогодні 02:53 — Фондовий ринок

29 березня компанія Samsung Electronics зробила гучну заяву, яка обов’язково сподобається шанувальникам бейсболу. Технологічний гігант у партнерстві з Нью-Йорк Метс Вищої бейсбольної ліги поставив величезний цифровий дисплей на Citi Field у Нью-Йорку. Цей екран не тільки найбільший у світі, але й найяскравіший, забезпечуючи неперевершені візуальні враження для всіх, хто відвідує ігри на стадіоні.

Світлодіодний екран, який має величезну площу 17 400 квадратних футів (це приблизно 1616,5 квадратних метрів), важко не помітити. На додаток до цього гіганта, є також менший світлодіодний екран площею 6900 квадратних футів (приблизно 641 квадратний метр). З осені 2022 року Samsung Electronics встановила на стадіоні понад 29 800 квадратних футів нових світлодіодних дисплеїв, довівши загальну кількість пікселів до приголомшливих 40 мільйонів.

23 березня вболівальники бейсболу мали змогу коротко заглянути в нові дисплеї під час події Метса «Що нового на Citi Field». Завдяки цій новій технології вболівальники ніколи не пропустять жодного моменту дії, незалежно від того, де вони знаходяться на стадіоні. Екрани здатні відображати гру у приголомшливій роздільній здатності 4K, а також результати, статистику та іншу корисну інформацію.

Але від цієї цифрової трансформації виграють не лише любителі спорту. Масивний дисплей також надає рекламодавцям неймовірну можливість охопити широку аудиторію. Екран настільки високий, що його видно навіть з шосе, що дає рекламодавцям ще більше уваги. Покращуючи загальний досвід уболівальників і надаючи більше можливостей для отримання прибутку, це партнерство між Samsung Electronics і Нью-Йорк Метс є домашнім пробігом для всіх учасників.

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