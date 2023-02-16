Samsung оголосила про вилучення всіх своїх казначейських акцій на суму близько $2,33 млрд — Finance.ua
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Samsung оголосила про вилучення всіх своїх казначейських акцій на суму близько $2,33 млрд

Фондовий ринок
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Samsung оголосила про вилучення всіх своїх казначейських акцій на суму близько $2,33 млрд
Samsung оголосила про вилучення всіх своїх казначейських акцій на суму близько $2,33 млрд
Південнокорейський виробник електроніки Samsung C&T Corp. у четвер оголосив про вилучення всіх своїх казначейських акцій на суму близько 3 трлн вон (2,33 млрд доларів) за поточною ринковою ціною протягом наступних п’яти років, щоб підвищити вартість активів.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія заявила про схвалення плану, який торкнеться 24 718 099 простих акцій і 159 835 привілейованих акцій, що становить 13,2% і 9,8% акцій в обігу відповідно.
Samsung також зазначила, що планує підвищити вартість акцій, зберігаючи дивідендну політику повернення 60-70% дивідендного доходу від афілійованих компаній протягом трьох років до 2025 року, а також про намір підтримувати виплату щонайменше 2000 вон на акцію.
Казначейська акція — це власна акція компанії, яку компанія зберігає у себе. Вилучення власних акцій відбувається, коли компанія вирішує викупити свої акції в акціонерів. Це має перевагу у збільшенні загальної вартості акцій в обігу, що вигідно компанії, оскільки вартість однієї акції збільшиться. Акціонери можуть отримати вигоду від цієї дії, якщо компанія виплачує дивіденди або якщо компанія планує ліквідуватися найближчим часом. Це також може використовуватися як спосіб для компанії залучити капітал для нових проєктів або погасити борги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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