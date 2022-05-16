Ринок праці ЄС: куди найчастіше виїжджають українці — Finance.ua

Ринок праці ЄС: куди найчастіше виїжджають українці

Вчора 14:35 — Світ

Ринок праці ЄС має свої особливості. Першою його характерною рисою є взаємозв’язок ВВП та бізнесових ритмів. Протягом 2012-2017 років ВВП у країнах ЄС динамічно розвивався, завдяки цьому відкривалися нові робочі місця, рівень безробіття йшов на спад.

У 2019-му безробіття досягло своєї мінімальної точки за останнє десятиліття. У 2020 році темпи зростання ВВП сповільнилися, зокрема через пандемію COVID-19. Ринок праці відповідно відреагував: кількість безробітних почала зростати. У 2021-му зростання ВВП у країнах ЄС становив майже 6%, ринок праці також відреагував: рівень безробіття знизився, побивши рекорд 2019 року.

Другою характерною ознакою ринку праці ЄС є те, що середній вік робочого населення досить високий. Після японців європейці є однією з найстаріших націй. На даному етапі середній вік працівника в ЄС складає 40 років. Згідно з прогнозами ООН, до 2030 року цей показник збільшиться до 45+. Це створить ризики для економіки ЄС, адже насамперед буде повільне зростання ВВП через дефіцит працівників, в бюджети не поступатимуть необхідні для оборони, медицини, освіти кошти.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про це під час онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповів керівник відділу аналітики robota.ua Іван Ромашов.

Що ці фактори нам дають?

Станом на кінець 2021 року дефіцит на ринку праці ЄС склав майже 3,3 млн осіб. Найбільший дефіцит працівників зафіксований у Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (400 тис. осіб). Якщо казати в розрізі робочої сили, то 70% — це сині комірці, 30% — білі комірці.

Один зі шляхів розв’язання проблеми, до якого вдаються в ЄС, — підвищення пенсійного віку. На початку 2000 року середньостатистичний європеєць, щоби мати гідну пенсію, повинен був відпрацювати 32 роки. На початку 2021-го ця цифра збільшилася до 36 років. І показник у майбутньому тільки збільшуватиметься.

Ще один шлях подолання дефіциту на ринку праці — міграція. До ЄС мігрують працівники з Північної Африки (Єгипет, Лівія, Туніс, Мароко, Лівія), Середнього Сходу (Іран, Ірак, Сирія, Йорданія), так званих країн СНД. З останніх найбільше до Європи їдуть українці, їхня доля в сукупній кількості складає майже 60%.

Яка зараз структура ринку праці ЄС?

Населення від 15 до 74 років складає майже 331 млн осіб, 212 млн з них (64%) — це економічно активне населення, яке залучено в економіці. Майже 93% від цієї цифри — працівники, що активно працюють на ринку, решта — безробітні.

Структура працівників така:

● 85% — наймані працівники;

● 14% — самозайняті особи;

● 1% — особи, які зайняті в родинному бізнесі.

Більшість (36%) з опитаних порталом robota.ua наприкінці грудня 2021 року українців готові виїхати в ЄС через роботу з більш гідною оплатою праці. Варіант війни тоді обрали 22%, а складні економічні обставини в нашій країні підштовхнули б до виїзду 18% земляків. 32% з опитаних готові покинути країну назавжди. Якби опитування проводилося зараз, на першому місці причин опинилася б війна, а от інші фактори не змінилися б.

Країни, куди найчастіше виїжджають українці

Найбільший рівень міграції українців спостерігається до:

● Польщі;

● Німеччини;

● Чехії;

● Угорщини.

Середній рівень міграції з України відбувається до:

● Італії;

● Румунії;

● Словаччини;

● Греції;

● Болгарії.

Українці мігрують туди, де більше економічної активності, де більша заробітна плата, де вони можуть самореалізуватися та надалі пов’язати своє життя з цією країною.

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