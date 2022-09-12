Ринок праці у серпні: кого шукали найчастіше та які зарплати пропонували — Finance.ua

Ринок праці у серпні: кого шукали найчастіше та які зарплати пропонували Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Ринок праці у серпні: кого шукали найчастіше та які зарплати пропонували

У серпні ринок праці виріс на 20%. Найбільший приріст вакансій — у категорії «Роздрібна торгівля». Конкуренція серед шукачів спадає. Зарплати стабільні.

Про це свідчить аналітика Work.ua.

Ринок праці майже відновився на заході країни

За місяць п’ятірка регіонів-лідерів за кількістю розміщених вакансій не змінилася, але кожна з топу областей отримала найбільший приріст вакансій порівняно з липнем:

Київська — 13 758 (+27%);

Львівська — 5 816 (+17%);

Дніпропетровська — 4 148 (+15%);

Одеська — 2 674 (+26%);

Івано-Франківська область — 1 720 вакансій (+24%).

До переліку областей із найбільшим приростом пропозицій роботи також потрапили Сумська (+28%), Житомирська (+28%) та Полтавська області (+25%).

У Львівській та Івано-Франківській областях кількість вакансій сягнула 94% від довоєнних показників — серпня 2021 року. А от у центрі та на півдні України ринок праці відновився на третину: у Дніпропетровській — 41%, Київській — 35%, Одеській — 33% від довоєнних показників.

Кого шукають

У серпні топ-5 популярних спеціалістів не змінився, порівняно з липнем, але попит на них продовжує зростати:

продавець-консультант — 3 438 вакансій (+52%);

кухар — 1 509 вакансій (+31%);

водій — 1 518 вакансій (+20%);

менеджер з продажу — 3 790 вакансій (+17%);

бухгалтер — 1 841 вакансія (+13%).

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У серпні, порівняно з липнем, найбільше пожвавлення роботодавців спостерігається у цих категоріях:

«Роздрібна торгівля» — 4 874 вакансії (+46%);

«Освіта, наука» — 3 131 вакансія (+44%);

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 4 491 вакансія (+39%);

«Страхування» — 110 вакансій (+33%);

«Сфера обслуговування» — 8 653 вакансії (+30%).

Конкуренція

За серпень середня кількість відгуків на вакансію знизилася у п’яти регіонах, але все ще залишається найвищою по країні в Київській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Найнижча конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях. Якщо порівнювати з липнем, п’ятірка лідерів у серпні за цим показником не змінилася.

Зарплати

Медіана зарплат по Україні тримається на рівні 15 000 грн. Серпневі зарплати в регіонах не змінилися порівняно з липнем. Проте у порівнянні з серпнем минулого року медіана зарплат зросла.

Найнижча зарплата у серпні знову у прибиральників, але й вона трохи зросла — до 7500 грн (+7%).

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