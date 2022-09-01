Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку — Finance.ua

Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку
Середня вартість первинного житла в Україні станом на серпень 2022 становить 27 349 грн за 1 м². Середня вартість на вторинному ринку — 35 833 долари США.
Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейсу Dom.Ria.
Нерухомість у новобудовах
Станом на серпень, 67% відділів продажу новобудов відновили свою роботу. Це на 17% більше у порівнянні із весняним періодом. У 42% новобудов продовжується або відновлюється будівництво, динаміка зросла на 20% на відміну від весни.
Більш як 35% новобудов змінили терміни вводу в експлуатацію. Серед 8% заявили про повну зупинку будівництва на період воєнного стану та 2% сфокусувались на відновлювальних роботах.
Щодо пропозицій з активного продажу по типу житла, 74% — житлові комплекси, у порівнянні із весною зменшилась частка на 7%. Далі 15% — таунхауси (на 6% зросла кількість з весни), 10% — котеджні містечка (+2%) та 1% бізнес-центри (-1% з весни).
Якщо говорити про планування, то більшість пропозицій, а саме 44% — однокімнатні квартири. Квартири із двома кімнатами у 39% пропозицій, 16% — трикімнатні та 1% — більше трьох кімнат.
Розглядаючи динаміку цін, бачимо, що 81% новобудов збільшили ціну влітку, а 16% новобудов не змінювали вартість взагалі.
Наразі середня вартість первинного житла в Україні становить 27 349 грн за 1 м². Водночас, у Києві на кінець серпня вартість стартує від 41 803 гривні за 1 м².
Нерухомість на вторинному ринку
Порівнюючи кількість пропозицій з продажу за березень-травень та червень-серпень — абсолютно по всім регіонам позитивна динаміка. До прикладу, у Київській області кількість пропозицій зросла на 814%.
Серед лідерів — м. Київ зі зростанням на 821%, Кіровоградська область, де кількість оголошень виросла на 928%, та Полтавська область зі зростанням у 880%.
Суттєве збільшення зумовлене тим, що весною на ринку була відчутна пауза через повномасштабне вторгнення.
Розглядаючи пропозиції з продажу за типами житла, наразі на вторинному ринку: 78% кватири, 13% будинки, 4% комерційна нерухомість та 4% інша нерухомість.
Станом на кінець серпня, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Україні становить 35 833 долари США. До прикладу, у столиці середня вартість однокімнатної квартири становить 80 585 доларів США, а трикімнатної — 117 470 доларів США.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість;
- за словами президента Спілки фахівців з нерухомості Віктора Несіна, якщо ситуація в країні збережеться на сьогоднішньому рівні, попит на купівлю житла у Києві потроху зростатиме, а оренда підніметься на 10 — 15%. Однак, якщо невдовзі зафіксують обстріли цивільної інфраструктури, ризикувати та вкладатися у нерухомість ніхто не захоче;
- найближчим часом на ринку житлової нерухомості України з’явиться новий великий покупець — держава, яка купуватиме і орендуватиме житло для українців, які втратили домівки під час війни.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною