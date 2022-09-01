Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку — Finance.ua

Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку Вчора 09:01 — Особисті фінанси

Ринок нерухомості: як українці купували житло влітку, www.freepik.com

Середня вартість первинного житла в Україні станом на серпень 2022 становить 27 349 грн за 1 м². Середня вартість на вторинному ринку — 35 833 долари США.

Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейсу Dom.Ria

Нерухомість у новобудовах

Станом на серпень, 67% відділів продажу новобудов відновили свою роботу. Це на 17% більше у порівнянні із весняним періодом. У 42% новобудов продовжується або відновлюється будівництво, динаміка зросла на 20% на відміну від весни.

Більш як 35% новобудов змінили терміни вводу в експлуатацію. Серед 8% заявили про повну зупинку будівництва на період воєнного стану та 2% сфокусувались на відновлювальних роботах.

Щодо пропозицій з активного продажу по типу житла, 74% — житлові комплекси, у порівнянні із весною зменшилась частка на 7%. Далі 15% — таунхауси (на 6% зросла кількість з весни), 10% — котеджні містечка (+2%) та 1% бізнес-центри (-1% з весни).

Якщо говорити про планування, то більшість пропозицій, а саме 44% — однокімнатні квартири. Квартири із двома кімнатами у 39% пропозицій, 16% — трикімнатні та 1% — більше трьох кімнат.

Розглядаючи динаміку цін, бачимо, що 81% новобудов збільшили ціну влітку, а 16% новобудов не змінювали вартість взагалі.

Наразі середня вартість первинного житла в Україні становить 27 349 грн за 1 м². Водночас, у Києві на кінець серпня вартість стартує від 41 803 гривні за 1 м².

Інфографіка: Dom.Ria

Нерухомість на вторинному ринку

Порівнюючи кількість пропозицій з продажу за березень-травень та червень-серпень — абсолютно по всім регіонам позитивна динаміка. До прикладу, у Київській області кількість пропозицій зросла на 814%.

Серед лідерів — м. Київ зі зростанням на 821%, Кіровоградська область, де кількість оголошень виросла на 928%, та Полтавська область зі зростанням у 880%.

Інфографіка: Dom.Ria

Суттєве збільшення зумовлене тим, що весною на ринку була відчутна пауза через повномасштабне вторгнення.

Розглядаючи пропозиції з продажу за типами житла, наразі на вторинному ринку: 78% кватири, 13% будинки, 4% комерційна нерухомість та 4% інша нерухомість.

Станом на кінець серпня, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Україні становить 35 833 долари США. До прикладу, у столиці середня вартість однокімнатної квартири становить 80 585 доларів США, а трикімнатної — 117 470 доларів США.

Інфографіка: Dom.Ria

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість;

за словами президента Спілки фахівців з нерухомості Віктора Несіна, якщо ситуація в країні збережеться на сьогоднішньому рівні, попит на купівлю житла у Києві потроху зростатиме, а оренда підніметься на 10 — 15%. Однак, якщо невдовзі зафіксують обстріли цивільної інфраструктури, ризикувати та вкладатися у нерухомість ніхто не захоче;



найближчим часом на ринку житлової нерухомості України з’явиться новий великий покупець — держава, яка купуватиме і орендуватиме житло для українців, які втратили домівки під час війни.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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