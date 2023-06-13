Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти — Finance.ua

Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє польоти до ще однієї європейської країни — Албанії. В розкладі авіакомпанії з’явилися відразу 17 нових напрямків з Тирани.

Початок польотів заплановано з початком зимового розкладу. Більшість рейсів виконуватимуться з 31 жовтня 2023 року.

Нові рейси Ryanair з Тирани

Лоукостер полетить до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії. Зокрема:

Болонья,

Брюссель Шарлеруа,

Бухарест,

Венеція Тревізо,

Варшава Модлін,

Дюссельдорф Вeце,

Единбург,

Катанія,

Краків,

Лондон Станстед,

Манчестер,

Мілан Бергамо,

Париж Бове,

Піза,

Прага,

Рим Чіампіно,

Стокгольм Арланда.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також можна скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com

Телеканал 24 За матеріалами:

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