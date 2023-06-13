Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти — Finance.ua

Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти
Ірландський лоукостер Ryanair відкриє польоти до ще однієї європейської країни — Албанії. В розкладі авіакомпанії з’явилися відразу 17 нових напрямків з Тирани.
Початок польотів заплановано з початком зимового розкладу. Більшість рейсів виконуватимуться з 31 жовтня 2023 року.
Нові рейси Ryanair з Тирани
Лоукостер полетить до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії. Зокрема:
- Болонья,
- Брюссель Шарлеруа,
- Бухарест,
- Венеція Тревізо,
- Варшава Модлін,
- Дюссельдорф Вeце,
- Единбург,
- Катанія,
- Краків,
- Лондон Станстед,
- Манчестер,
- Мілан Бергамо,
- Париж Бове,
- Піза,
- Прага,
- Рим Чіампіно,
- Стокгольм Арланда.
Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також можна скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com
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