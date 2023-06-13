Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти

Фондовий ринок
34
Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти
Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти
Ірландський лоукостер Ryanair відкриє польоти до ще однієї європейської країни — Албанії. В розкладі авіакомпанії з’явилися відразу 17 нових напрямків з Тирани.
Початок польотів заплановано з початком зимового розкладу. Більшість рейсів виконуватимуться з 31 жовтня 2023 року.

Нові рейси Ryanair з Тирани

Лоукостер полетить до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії. Зокрема:
  • Болонья,
  • Брюссель Шарлеруа,
  • Бухарест,
  • Венеція Тревізо,
  • Варшава Модлін,
  • Дюссельдорф Вeце,
  • Единбург,
  • Катанія,
  • Краків,
  • Лондон Станстед,
  • Манчестер,
  • Мілан Бергамо,
  • Париж Бове,
  • Піза,
  • Прага,
  • Рим Чіампіно,
  • Стокгольм Арланда.
Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також можна скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com

Медичне (туристичне) страхування за кордон😷

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.