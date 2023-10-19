Румунія створить 5 якірних стоянок для перевалки українського зерна — Finance.ua

Румунія створить 5 якірних стоянок для перевалки українського зерна Сьогодні 08:32 — Аграрний ринок

Румунія створить 5 якірних стоянок для перевалки українського зерна

Румунія створить 5 якірних стоянок для рейдової перевалки українського зерна в порту Констанца.

Про це йдеться у повідомленні Української зернової асоціації (УЗА).

«УЗА ініціювала створення якірних стоянок в румунських територіальних водах для перевалки українського зерна з барж на великотоннажні судна, що значно знижує вартість логістики та сприятиме розвитку ефективного маршруту… На сьогодні домовлено, що румунська сторона створить 5 якірних стоянок для рейдової перевалки українського зерна в порту Констанца», — йдеться в повідомленні.

УЗА також активно працювала з урядом, міністерствами та іншими центральним органами влади задля створення сприятливих умов для розвитку портової інфраструктури на Дунаї, а також покращення ефективності та здешевлення логістики в Дунайські порти, зокрема здешевлення для українського зерна залізничного транспорту через Молдову, переведення на цілодобовий режим роботи Сулінського каналу в Румунії тощо.

«В результаті, експорт через Дунайські порти з часу повномасштабного вторгнення зріс з 40 тис. тонн до 4 млн тонн на місяць. Всі ці кроки дозволять наростити обсяги експорту зерна з України через Дунай на рівні 30−35 млн тонн на рік», — зазначається в повідомленні.

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