Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК — Finance.ua
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Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК

Аграрний ринок
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Румунія не блокуватиме транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Зазначається, що інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті 21 квітня.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Сольський нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року.
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Обсяги транзитних товарів через цю країну, Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.
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