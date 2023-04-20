Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК — Finance.ua

Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК
Румунія не блокуватиме транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.
Зазначається, що інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті 21 квітня.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
Сольський нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року.
Обсяги транзитних товарів через цю країну, Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.
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