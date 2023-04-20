Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК — Finance.ua

Румунія не блокуватиме транзит української с/г продукції до своїх портів – МінАПК Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

Румунія не блокуватиме транзит української сільськогосподарської продукції до румунських портів.

Зазначається, що інші питання транзиту та імпорту української агропродукції сторони домовились обговорити під час зустрічі в Бухаресті 21 квітня.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Сольський нагадав, що транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року.

Обсяги транзитних товарів через цю країну, Угорщину та Словаччину не обмежуються. Проте до транзиту своєю територією Польща буде застосовувати додатковий контроль.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.