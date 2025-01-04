Розширено пілотний проєкт з підготовки жінок-водійок автобусів: хто може взяти участь — Finance.ua

Розширено пілотний проєкт з підготовки жінок-водійок автобусів: хто може взяти участь Сьогодні 17:16 — Особисті фінанси

Розширено пілотний проєкт з підготовки жінок-водійок автобусів: хто може взяти участь

Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування жінок-водійок автобусів розширено. Тепер він охоплює 10 областей України та Київ. Ініціатива передбачає безоплатне навчання, менторську підтримку та гарантовану роботу для учасниць.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У яких областях діє програма

Відтепер відбір учасниць відбуватиметься у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ.

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Подати заявку можна до 17 січня.

Що передбачає участь у проєкті

Учасниці проєкту отримають:

Безоплатне навчання для здобуття категорії «D»;

Гарантоване працевлаштування після завершення курсу;

Менторську підтримку для адаптації на новому робочому місці;

Навчання за європейськими стандартами, враховуючи реформування пасажирського транспорту в Україні.

Проєкт підтримують 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства та великі транспортні компанії.

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Вони готові запропонувати випускницям комфортні умови праці та сприяти їхній інтеграції в професійну сферу.

Хто може взяти участь

Метою проєкту є не лише навчання для здобуття водійської категорії «D», але й забезпечення жінок роботою у сфері пасажирських перевезень.

До участі запрошуються жінки віком від 21 до 65 років, які:

проживають у зазначених регіонах;

мають посвідчення водія категорій «B», «C», «CE» або «D1» із досвідом водіння не менше 3 років;

готові навчатися онлайн і офлайн;

прагнуть перекваліфікуватися та працювати у сфері пасажирських перевезень.

Як подати заявку

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням . Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: she.drives.info@gmail.com

Проєкт реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» у партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.

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