Розширено пілотний проєкт з підготовки жінок-водійок автобусів: хто може взяти участь — Finance.ua

Розширено пілотний проєкт з підготовки жінок-водійок автобусів: хто може взяти участь
Пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування жінок-водійок автобусів розширено. Тепер він охоплює 10 областей України та Київ. Ініціатива передбачає безоплатне навчання, менторську підтримку та гарантовану роботу для учасниць.
Про це повідомляє Урядовий портал.
У яких областях діє програма
Відтепер відбір учасниць відбуватиметься у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ.
Подати заявку можна до 17 січня.
Що передбачає участь у проєкті
Учасниці проєкту отримають:
- Безоплатне навчання для здобуття категорії «D»;
- Гарантоване працевлаштування після завершення курсу;
- Менторську підтримку для адаптації на новому робочому місці;
- Навчання за європейськими стандартами, враховуючи реформування пасажирського транспорту в Україні.
Проєкт підтримують 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства та великі транспортні компанії.
Вони готові запропонувати випускницям комфортні умови праці та сприяти їхній інтеграції в професійну сферу.
Хто може взяти участь
Метою проєкту є не лише навчання для здобуття водійської категорії «D», але й забезпечення жінок роботою у сфері пасажирських перевезень.
До участі запрошуються жінки віком від 21 до 65 років, які:
- проживають у зазначених регіонах;
- мають посвідчення водія категорій «B», «C», «CE» або «D1» із досвідом водіння не менше 3 років;
- готові навчатися онлайн і офлайн;
- прагнуть перекваліфікуватися та працювати у сфері пасажирських перевезень.
Як подати заявку
Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: she.drives.info@gmail.com.
Проєкт реалізується ГО «Фундація інституційного розвитку» у партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.
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