Розробники Twitter працюють над впровадженням криптовалютних платежів у соцмережу — Finance.ua
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Розробники Twitter працюють над впровадженням криптовалютних платежів у соцмережу

Фінтех і Картки
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Розробники Twitter працюють над впровадженням криптовалютних платежів у соцмережу
Розробники Twitter працюють над впровадженням криптовалютних платежів у соцмережу
Згідно з інформацією Financial Times, команда Twitter працює над розробкою архітектури для впровадження платежів на платформу. Хоча технологія оплати в першу чергу буде зосереджена на фіатних операціях, її побудують таким чином, щоб у майбутньому можна було додати криптофункції.
Про це виданню розповіла директор з управління продуктами та виконавчий директор Twitter Payments LLC. Естер Кроуфорд.

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Щоб втілити можливість здійснення платежів у соцмережі, компанія подала заявку на отримання статусу компанії, що надає грошові послуги. Завдяки ліцензії Payments Biz Твіттер зможе надавати послуги переказу фіатних грошей.
Також є інформація, що Маск планує перетворити Твіттер на універсальний додаток, у який буде інтегрована система грошових переказів. Мільярдер розробив план поліпшення Твіттера за прикладом китайської платформи WeChat, яка працює не лише як соцмережа та додаток для листування і відеозв’язку, але і як платіжна система для здійснення банківських операцій.

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За матеріалами:
noworries
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