Розмір аліментів у 2023 році: скільки доведеться платити на дітей — Finance.ua

Розмір аліментів у 2023 році: скільки доведеться платити на дітей Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Розмір аліментів у 2023 році: скільки доведеться платити на дітей

Розмір аліментів в Україні залежить від розміру прожиткового мінімуму на дітей різного віку. Відтак для дітей до 6 років, а також від 6 до 18 років, суми будуть різні.

Станом на 2023 рік прожитковий мінімум залишається на рівні 2022 року, а саме: для дітей до 6 років — 2 272 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні.

Відповідно, мінімальний розмір аліментів у 2023 році складає:

віком до 6 років — 1 136 гривень;

віком від 6 до 18 років — 1 416,50 гривні;

віком від 18 до 23 років (якщо дитина продовжує навчатися) — 1 342 гривні.

Скільки становить максимальний розмір аліментів

Один із батьків може добровільно виплачувати аліменти на дитину, а їхню суму визначити за домовленістю.

Відтак максимальна сума може складати на дитину до 6 років — 22 720 гривень.

На дитину від 6 років до 18 років — 28 330 гривні.

Довідка Finance.ua:

На батьків покладений обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Якщо батьки не забезпечують на достатньому рівні утримання дитини або добровільно не виконують аліментний обов’язок за договором про сплату аліментів на дитину, то передбачено примусове стягнення аліментів за рішенням суду.

Відсутність офіційних доходів у батьків не позбавляють їх від обов’язку утримувати неповнолітню дитину, а лише дають додаткові «пільги» при визначенні розміру та стягненні аліментів.

Відповідальність за несплату аліментів. За ухилення від сплати коштів на утримання дитини передбачена цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність, залежно від тяжкості проступку та величини заборгованості по аліментах.

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