Роздавати квартири біженцям немає можливості, але розробляємо іпотечну програму – Садовий — Finance.ua

Роздавати квартири біженцям немає можливості, але розробляємо іпотечну програму – Садовий

Вчора 08:29 — Нерухомість

Роздавати квартири біженцям немає можливості, але розробляємо іпотечну програму – Садовий

Зараз у Львові розробляють проєкт, який допоможе забезпечити біженців житлом. Це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати вже незабаром.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, зараз будівельна галузь у місті відновлює свою роботу.

Садовий підкреслив, що наразі є дуже великі труднощі з будівельними матеріалами. Утім, найбільшою проблемою є фінансування.

За словами міського голови, будівельна галузь потребує «довгих грошей». Тобто це мали б бути кошти або під 0%, або під символічний відсоток.

«Роздавати квартири біженцям немає можливості, але ми розробляємо іпотечну програму», — заявив Садовий.

Він зазначив, що це велика пілотна програма, яку планують впровадити у Львові вже з літа 2022 року. Водночас розробляють її спільно з:

Міністерством розвитку громад та територій України;

Національним банком України;

державними банками;

Європейським банком реконструкції та розвитку;

Європейським інвестиційним банком;

ООН.

Крім того, Садовий зауважив, що ситуація на фронті має дуже великий вплив, оскільки західні банки не готові вкладати свої гроші у час війни. Утім, він підкреслив, що свою «домашню роботу» необхідно робити, чим вони й займаються.

«Говорячи про українські банки, думаю, готовність буде. Наступного тижня запланували велику нараду у Львові з представниками багатьох відомств. Вважаю, що вже після Пасхи зможемо робити якісь кроки», — додав міський голова.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати від держави компенсацію у вигляді нових квартир;

Кабінет Міністрів вже виділив 1 млрд грн із резервного фонду на відновлення звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.