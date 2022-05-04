Рівень сплат за електроенергію в Києві становить 79%, але цього недостатньо — енергетики — Finance.ua

Рівень сплат за електроенергію в Києві становить 79%, але цього недостатньо — енергетики

Вчора 10:46 — Енергетика

Рівень сплат за електроенергію в Києві становить 79%, але цього недостатньо — енергетики

Енергетики просять сплачувати за розподіл електроенергії — без цього вони не зможуть виконувати аварійні роботи.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Станом на квітень рівень сплат за електроенергію у Києві складає 79% від фактичних нарахувань. Але цього не достатньо для фінансової стабільності оператора системи розподілу та виконання його основної функції — забезпечення надійним електропостачанням всіх мешканців столиці», — сказано в повідомленні.

Бізнес та жителів Києва просять сплачувати рахунки за електроенергію. Це допоможе забезпечувати роботу ремонтних бригад та зберігати світло у будинках.

Як зазначається, значна частина заборгованості сформована підприємцями.

«Ми просимо підприємців та юридичних клієнтів Києва сплатити за розподіл електроенергії. Це необхідно для того, аби компанія могла закуповувати матеріали та пальне для ремонтних бригад та надалі оперативно повертати світло в будинки киян», — додали в компанії.

Довідка Finance.ua:

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