Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше — Finance.ua
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Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше

Фондовий ринок
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Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше
Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
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За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
За даними НБУ, 59 із 65 банків отримали прибуток на суму 21,547 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 69,2 млн гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • у Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards. Найбільш вагомий показник довіри вкладників — рівень стійкості банків і банківської системи до зовнішніх викликів. Цьогорічним переможцем номінації визнали Укрсиббанк;
  • за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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