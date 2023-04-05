Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше — Finance.ua

Рейтинг за прибутком: які з 65 українських банків заробили найбільше
Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк — Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк — 1,208 млн гривень та ОТП БАНК — 1,047 млрд гривень.
За даними НБУ, 59 із 65 банків отримали прибуток на суму 21,547 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 69,2 млн гривень.
Довідка Finance.ua:
- у Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards. Найбільш вагомий показник довіри вкладників — рівень стійкості банків і банківської системи до зовнішніх викликів. Цьогорічним переможцем номінації визнали Укрсиббанк;
- за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.
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