Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2010 року — Finance.ua

Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2010 року Вчора 16:34 — Валюта

Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7млрд міжнародні резерви НБУ перевищили $32 млрд і сягнули рекордного максимуму з 2010 року.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Україна вже отримала перший транш за новою програмою на $2,7 млрд. З урахуванням цих коштів, обсяг отриманої допомоги від наших партнерів з початку року сягнув $13,6 млрд, а міжнародні резерви Національного банку України перевищили $32 млрд», — заявила вона, розповідаючи про нову програму Міжнародного валютного фонду для України.

«Програма з МВФ — це знак для наших партнерів, що Україна йде правильним шляхом, і одночасно підтвердження від партнерів про допомогу нашій країні у $115 млрд на найближчі чотири роки», — додала Рожкова.

Нагадаємо, попередній рекордний обсяг міжнародних резервів НБУ був зафіксований у 2010 році — $34,5 млрд.

А найнижчі міжнародні резерви Україна за цей період мала у 2014 році — $7,5 млрд.

За пів року до війни Нацбанк хвалився, що міжнародні резерви України зросли на рекордну суму за останні дев’ять років — до майже $28 млрд.

Проте у квітні 2022 року резерви зменшилися на понад мільярд доларів,оскільки імпорт зростав, а зовнішнє фінансування — ні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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