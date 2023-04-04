Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2010 року — Finance.ua
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Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2010 року

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Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7млрд міжнародні резерви НБУ перевищили $32 млрд і сягнули рекордного максимуму з 2010 року.
Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
«Україна вже отримала перший транш за новою програмою на $2,7 млрд. З урахуванням цих коштів, обсяг отриманої допомоги від наших партнерів з початку року сягнув $13,6 млрд, а міжнародні резерви Національного банку України перевищили $32 млрд», — заявила вона, розповідаючи про нову програму Міжнародного валютного фонду для України.
«Програма з МВФ — це знак для наших партнерів, що Україна йде правильним шляхом, і одночасно підтвердження від партнерів про допомогу нашій країні у $115 млрд на найближчі чотири роки», — додала Рожкова.
Нагадаємо, попередній рекордний обсяг міжнародних резервів НБУ був зафіксований у 2010 році — $34,5 млрд.
А найнижчі міжнародні резерви Україна за цей період мала у 2014 році — $7,5 млрд.
За пів року до війни Нацбанк хвалився, що міжнародні резерви України зросли на рекордну суму за останні дев’ять років — до майже $28 млрд.
Проте у квітні 2022 року резерви зменшилися на понад мільярд доларів,оскільки імпорт зростав, а зовнішнє фінансування — ні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
zn.ua
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