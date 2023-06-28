Регулятор змінив прогноз щодо проблемних кредитів — Finance.ua

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Регулятор змінив прогноз щодо проблемних кредитів

Кредит&Депозит
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Регулятор змінив прогноз щодо проблемних кредитів
Регулятор змінив прогноз щодо проблемних кредитів
Національний банк переглянув прогноз щодо кредитних втрат через війну з 30% до 20%.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність.
Регулятор зазначає, що цьогоріч банки різко скоротили формування резервів після відображення значних втрат від кредитного ризику торік.
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З початку великої війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що був працюючим на момент російського вторгнення. Втрати є дещо нижчими для корпоративного портфеля і вищими — для роздрібного.
Водночас частина бізнес-кредитів, що перебувають у реструктуризації та для яких послаблено умови обслуговування, можуть з часом стати непрацюючими.

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«З урахуванням цих додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну наближатимуться до оцінок Національного банку річної давнини — близько 20%», — додали в Нацбанку.
В НБУ констатують, що песимістичний сценарій кредитних втрат, що припускався в разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії, не реалізувався.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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