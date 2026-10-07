Рада Європи готується до перших після війни виборів в Україні

Європа вже готується до проведення перших після завершення війни загальнонаціональних виборів в Україні. Рада Європи працює над підготовкою до голосування та відновленням довіри до демократичних інституцій.

Про це в інтерв’ю виданню Rapporteur повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, передає «Європейська правда».

Рада Європи готується до виборів в Україні

Берсе зазначив, що вони «працюють над підготовкою до виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних і справедливих виборів».

Проведення голосування, однак, буде лише однією зі складових відновлення демократії після війни.

«Великою проблемою стануть ветерани. Тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім’ям, розірваним війною, людям, переміщеним як всередині країни, так і за її межами, дітям, які втратили роки навчання, а також наслідки для психічного здоров’я», — сказав він.

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Україні, за словами Берсе, доведеться не просто зібрати уламки, а зрештою відбудувати суспільство, яке після всього пережитого все ще зможе вірити в демократію.

Це також залежить від того, чи довіряють українці інституціям, що їх оточують. Берсе розповів, що Рада Європи вже десятиліттями співпрацює з Києвом у боротьбі з корупцією та над тими самими реформами, які зараз перебувають у центрі дебатів у Брюсселі щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про досягнення консенсусу щодо неможливості проведення виборів в Україні під час воєнного стану.