Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб — Finance.ua
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Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Казна та Політика
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Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент підтримав № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). За — 276», — написав Железняк у Telegram.
За його словами, головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
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Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, зазначив Железняк.
«Редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року», — зауважив Железняк.
За його словами, це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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