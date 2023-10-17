Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб — Finance.ua

Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент підтримав № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). За — 276», — написав Железняк у Telegram.

За його словами, головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.

Читайте також У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов’язання України щодо фінмоніторингу РЕР

Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, зазначив Железняк.

«Редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року», — зауважив Железняк.

За його словами, це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.