ПУМБ прокредитував ФОП на суму в понад 170 млн грн — Finance.ua
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ПУМБ прокредитував ФОП на суму в понад 170 млн грн

Кредит&Депозит
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ПУМБ прокредитував ФОП на суму в понад 170 млн грн
ПУМБ прокредитував ФОП на суму в понад 170 млн грн
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) профінансував фізичних осіб-підприємців на суму в понад 170 млн грн у рамках кредиту «всеБІЗНЕС».
Новою онлайн-позикою вже скористалося більше 1200 українських підприємців.
Серед ключових переваг кредиту для ФОП у ПУМБ:
  • зручний процес подачі заявки на оформлення кредиту «всеБІЗНЕС», що відбувається прямо в особовому кабінеті інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business;
  • швидке рішення за заявкою протягом робочого дня;
  • онлайн-підписання кредитного договору, після якого кошти відразу зараховуються на поточний рахунок підприємця та доступні для користування.
Найголовніше — отримати онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» у ПУМБ можуть навіть новостворені ФОП, незалежно від дати реєстрації бізнесу. Все, що потрібно мати — рахунок ФОП у ПУМБ, відкрити який можна дистанційно всього за 5 хвилин.
«Мета ПУМБ не тільки фінансово підтримувати український мікро та малий бізнес, а й зробити процеси оформлення кредиту та інших послуг у банку для наших підприємців максимально швидкими, комфортними та діджитальними» — зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.
Нагадаємо, можливість оформити дистанційний кредит у ПУМБ у розмірі до 500 тис грн фізичні особи-підприємці отримали ще минулої осені. Сьогодні залучені кошти успішно допомагають вирішувати не тільки поточні потреби їх бізнесу, а й розширювати його.
За матеріалами:
ПУМБ
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