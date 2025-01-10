Приватизаційні онлайн-аукціони принесли майже 10,5 млрд грн у 2024 році — Finance.ua

Приватизаційні онлайн-аукціони принесли майже 10,5 млрд грн у 2024 році Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Приватизаційні онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі принесли організаторам майже 10.5 млрд грн у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що майже 6.5 млрд грн доходу становлять торги з великої приватизації та понад 4 млрд грн — з малої. Ці кошти надійшли до державного та місцевих бюджетів за підсумками майже тисячі аукціонів. Вартість активів на торгах у 2024 році зростала в середньому в понад 1.5 раза.

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«Приватизація — це не тільки прямі надходження до бюджетів. Це, в першу чергу, про економічне зростання, залучення інвестицій та зменшення держави в економіці. Це про робочі місця, додану вартість, ріст ВВП. Зрештою, це про віру бізнесу в економіку України попри війну. Надходження від приватизації держмайна у 2024 році перевищили заплановані у 2,5 рази», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Продаж об’єктів державної власності минулого року поповнив держбюджет на 9.6 млрд грн, приватизація комунального майна принесла місцевим бюджетам майже 865.2 млн грн.

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«Майже дві третини приватизаційних аукціонів, що відбулися в системі у 2024 році, оголосили органи місцевого самоврядування. Ми спостерігаємо, як місцева влада з кожним роком все більше зусиль спрямовує на ефективне управління своїми активами. Зокрема, минулоріч вони продавали нерухомість (фасадні будівлі та пам’ятки архітектури), нефункціонуючі кінотеатри та пожежні частини, виробничі майстерні, склади тощо. Так, об’єкти, що не використовувалися, знайшли нових ефективних власників та поповнили місцеві бюджети», — розповів СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.

942 об’єкти організатори продали на англійських торгах на підвищення ціни, ще 52 аукціони відбулися зі зниженням ціни.

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В середньому за державні та комунальні об’єкти минулоріч змагалося понад 3 учасники. Найактивніше учасники конкурували минулоріч за майновий комплекс « Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень » у Харкові. 34 учасники підняли ціну об’єкта в майже 72 рази. Це перший приватизований об’єкт у Харкові з початку повномасштабного вторгнення.

Найдорожчим приватизаційним лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія . Переможець сплатив за нього понад 3.9 млрд грн.

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Серед об’єктів малої приватизації найвищу фінальну ціну має готель « Козацький » у Києві— 400 млн грн. Найдорожчим комунальним об’єктом на торгах 2024 року є нежитлові приміщення у будівлі, де знаходиться «Київська перепічка». За підсумками аукціону бюджет столиці отримав понад 150 млн грн.

Державний та місцеві бюджети можуть поповнитися ще на понад 2.3 млрд грн за результатами більш ніж 140 аукціонів 2024 року, які наразі перебувають на етапі укладання угод.

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