Кабмін планує дозволити приватизацію вищих навчальних закладів — Finance.ua

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Кабмін планує дозволити приватизацію вищих навчальних закладів

Казна та Політика
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Кабмін планує дозволити приватизацію вищих навчальних закладів
Кабмін планує дозволити приватизацію вищих навчальних закладів
Кабінет Міністрів пропонує дозволити приватизацію державних вищих навчальних закладів та їх майна. Це передбачено в законопроєкті «Про державний бюджет на 2025 рік», як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд включив норму в прикінцевих положеннях, яка на цей рік призупиняє дію:
  • норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти, закріпленої в законі «Про освіту»;
  • норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти відповідно до закону «Про приватизацію державного і комунального майна».
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Сергій Бабак зазначив, що ця пропозиція викликала «палку дискусію» серед членів комітету.
Нагадаємо раніше, у Міністерстві освіти та науки вказували на необхідність зменшення кількості закладів вищої освіти в Україні через зниження кількості випускників шкіл.
Згідно з даними міністерства, в Україні функціонує близько 170 державних університетів, крім 100 приватних і 40 комунальних установ, без врахування філій. Міністерство освіти і науки вважає, що кількість закладів вищої освіти слід зменшити до 100.
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