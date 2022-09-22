Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль

Казна та Політика
780
Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль
Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України.
«З президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України. Хоробрість нашого народу об’єднала навколо допомоги Україні сотні мільйонів людей і десятки країн та організацій по всьому світу. Дякуємо за цю підтримку та вірність принципу: «об’єднані у захисті — об’єднані у відновленні», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем’єр зазначив, що потенціал плану відновлення, який становить $750 млрд, дає змогу зацікавити міжнародні корпорації та інвесторів, щоб вони планували участь в українському відновленні вже зараз.
«Важливим аспектом ми вбачаємо створення неформальної тристоронньої платформи, яка включатиме українську владу, міжнародних партнерів, а також українське громадянське суспільство та бізнес. Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови», — заявив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • Україна планує залучити $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення у 2023 році, найбільший внесок, як очікується — відповідно $18 млрд та $6,5 млрд — зроблять США через USAID;
  • відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд, за спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку. Майже третина цих коштів потрібна у наступні півтора-три роки;
  • процес відновлення та відбудови України після війни з росією проходитиме у кілька етапів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.