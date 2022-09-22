Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль — Finance.ua

Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль Вчора 15:45 — Казна та Політика

Приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови України - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України.

«З президентом Польщі Анджеєм Дудою відкрили в Нью-Йорку захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України. Хоробрість нашого народу об’єднала навколо допомоги Україні сотні мільйонів людей і десятки країн та організацій по всьому світу. Дякуємо за цю підтримку та вірність принципу: «об’єднані у захисті — об’єднані у відновленні», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем’єр зазначив, що потенціал плану відновлення, який становить $750 млрд, дає змогу зацікавити міжнародні корпорації та інвесторів, щоб вони планували участь в українському відновленні вже зараз.

«Важливим аспектом ми вбачаємо створення неформальної тристоронньої платформи, яка включатиме українську владу, міжнародних партнерів, а також українське громадянське суспільство та бізнес. Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови», — заявив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Україна планує залучити $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення у 2023 році, найбільший внесок, як очікується — відповідно $18 млрд та $6,5 млрд — зроблять США через USAID;

відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд, за спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку. Майже третина цих коштів потрібна у наступні півтора-три роки;

процес відновлення та відбудови України після війни з росією проходитиме у кілька етапів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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