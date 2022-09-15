Пройде у три етапи: в Кабміні розповіли, як відбудовуватимуть Україну після війни — Finance.ua

Пройде у три етапи: в Кабміні розповіли, як відбудовуватимуть Україну після війни Вчора 14:39 — Казна та Політика

Пройде у три етапи: в Кабміні розповіли, як відбудовуватимуть Україну після війни

Процес відновлення та відбудови України після війни з росією проходитиме у кілька етапів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, уряд уже розробив відповідну стратегію.

Перший етап передбачає невідкладне відновлення об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, лікарень, транспорту та житла громадян.

Роботи в цьому напрямку вже розпочато. Лише за кілька попередніх місяців в Україні відновили понад 3 тисячі об’єктів зі списку, згаданого вище.

За словами Шмигаля, у 2023 році країні знадобиться щонайменше 17 мільярдів доларів на відновлення та реконструкцію пошкоджених об’єктів. Для підтримки нашої країни Світовий банк створив спеціальний трастовий фонд.

Також глава українського уряду припустив, що необхідну суму зможуть допомогти зібрати країни-союзниці: США, Німеччина та Європейський союз.

Другий етап — це середньострокове відновлення.

Третій передбачає довгострокову трансформацію критичної та транспортної інфраструктури України.

Вони стартують одразу після закінчення російсько-української війни.

«Ми не хочемо витрачати три-чотири роки після війни на розробку концепцій довгострокової трансформації, тому працюємо над цим зараз», — пояснив Шмигаль.

Фокус За матеріалами:

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