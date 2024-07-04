ПриватБанк продасть безнадійні кредити фізичних осіб на майже 5 мільярдів — Finance.ua

ПриватБанк продасть безнадійні кредити фізичних осіб на майже 5 мільярдів Сьогодні 17:20 — Кредит&Депозит

ПриватБанк продасть безнадійні кредити фізичних осіб на майже 5 мільярдів

Державний ПриватБанк планує до кінця року продати через ДП «Сетам» права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на 4,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як повідомила членкиня правління ПриватБанку з питань керування ризиками Лариса Чернишова, запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

Наразі ПриватБанк оновлює Правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку.

Наступне розміщення інформаційного оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року, про умови та час їх проведення буде повідомлено додатково.

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