Програма «Плюси» зекономила захисникам понад 200 млн грн — Finance.ua

Програма «Плюси» зекономила захисникам понад 200 млн грн
Національна програма підтримки військових «Плюси» в застосунку «Армія+» стартувала у грудні 2024 року, щоб об’єднати великі бізнеси й надавати спеціальні пропозиції на товари та послуги для військових. З моменту запуску військові вже заощадили понад 200 мільйонів гривень.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Читайте також
Крім заощаджених 200 мільйонів, знижками від партнерів скористалися вже понад 2 мільйони разів, а ще 34 тис. разів користувачі поділилися ними з рідними.
З початку роботи програми військові:
- придбали 57 300 квитків на потяги
- заправили 36.8 мільйона літрів пального
- зробили 261 800 доставок за 1 гривню
- 9 100 разів скористалися знижкою на спорядження та інші товари
- купили 20 400 квитків у кіно.
«Лише у травні ми перетнули позначку в 100 мільйонів заощаджених гривень та додали ще 100 лише за місяць. Вже незабаром презентуємо нових партнерів програми із класними пропозиціями для наших захисників та захисниць», — зазначила заступниця міністра.
Читайте також
До програми вже долучилися такі компанії, як «Укрзалізниця», Ukrnafta, Нова пошта, WOG, ОККО, Rozetka, Ukrarmor та Multiplex.
Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Серед ключових завдань уряду:
- опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу;
- вжити заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.
Поділитися новиною