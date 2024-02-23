Профільний комітет ВР підтримав демобілізацію строковиків — Finance.ua

Профільний комітет ВР підтримав демобілізацію строковиків Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

Профільний комітет ВР підтримав демобілізацію строковиків

Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків в Україні. Зокрема, йдеться про 12 місяців, протягом яких строковики не можуть бути призвані.

Про це йдеться в тексті рішення Комітету, пише РБК-Україна.

«За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти (№№ 11 035, 11 035−1) до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України. За результатами розгляду законопроекту (№ 11 035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому», — йдеться в ньому.

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При цьому серед пропозицій Комітету, викладених у документі, вказуються і строки, протягом яких строковиків не можуть призвати.

Що передбачає документ

Про це розповів секретар Комітету ВР, полковник Служби безпеки України Роман Костенко в коментарі Укрінформу.

Так, оборонний комітет пропонує встановити, що під час проведення загальної мобілізації і дії правового режиму воєнного стану строковики, термін військової служби яких закінчився під час воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються в запас у строки, визначені указом Президента України.

Водночас пропонується врахувати, що такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації впродовж 12 місяців з дня звільнення в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський зареєстрував цей законопроєкт напередодні;

в Україні вже тривалий час обговорюють можливість їх звільнення в запас у зв’язку із завершенням термінів строкової служби;

військові строкової служби мають можливість переходити на службу за мобілізацією.



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