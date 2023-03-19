Представлено новий робот-пилосос (фото) — Finance.ua
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Представлено новий робот-пилосос (фото)

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MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S використовує конструкцію з подвійною шваброю. Дві круглі швабри розташовані поруч у передній частині, обслуговуються трьома розумними резервуарами для води з електричним керуванням та регульованим об’ємом води. Потужність всмоктування становить 4000 Па.
Представлено новий робот-пилосос (фото)
Колеса робота-пилососа приводяться в рух безщітковим двигуном і здатні долати перешкоди висотою 2 см. Робот-пилосос уникає перешкоди не тільки спереду, але також зверху і знизу. Висота пристрою складає 97 мм.
Конструкція MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S також включає можливість прибирання вздовж стіни, прогнозування низького простору і можливість уникнути падіння зі сходів. В комплект входить компактна підставка для заряджання та вологонепроникна прокладка для ізоляції залишків води.
MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S можна керувати через додаток MIJIA і підключати до динаміка XiaoAI для інтеграції з іншими пристроями розумного будинку.
Вартість MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S складає 1799 юанів ($260). Він надійде у продаж 22 березня.
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За матеріалами:
iLenta
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