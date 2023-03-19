Представлено новий робот-пилосос (фото) — Finance.ua

Представлено новий робот-пилосос (фото) Сьогодні 23:20 — Фондовий ринок

MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S використовує конструкцію з подвійною шваброю. Дві круглі швабри розташовані поруч у передній частині, обслуговуються трьома розумними резервуарами для води з електричним керуванням та регульованим об’ємом води. Потужність всмоктування становить 4000 Па.

Колеса робота-пилососа приводяться в рух безщітковим двигуном і здатні долати перешкоди висотою 2 см. Робот-пилосос уникає перешкоди не тільки спереду, але також зверху і знизу. Висота пристрою складає 97 мм.

Конструкція MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S також включає можливість прибирання вздовж стіни, прогнозування низького простору і можливість уникнути падіння зі сходів. В комплект входить компактна підставка для заряджання та вологонепроникна прокладка для ізоляції залишків води.

MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S можна керувати через додаток MIJIA і підключати до динаміка XiaoAI для інтеграції з іншими пристроями розумного будинку.

Вартість MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S складає 1799 юанів ($260). Він надійде у продаж 22 березня.

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