Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео) — Finance.ua
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Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)

Технології&Авто
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Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)
Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)
У Suzuki Jimny 2023 з’явилася нестандартна розкішна версія. Мініатюрний позашляховик надійде в продаж з жовтня за ціною $61 450, тобто він вдвічі дорожчий за стандартну модель у не найбіднішій комплектації. Про це повідомляє сайт компанії Twisted Automotive.
Саме це британське ательє (воно спеціалізується на Land Rover) виконало тюнінг Suzuki Jimny, причому акцент зробили на розкіш. В оздобленні салону використано дорогу стьобану шкіру, а стелю обшили алькантарою.
Замість штатної мультимедіа встановили досконалішу систему від Alpine, що включає супутникову навігацію. Крім того, з’явилася потужніша акустика.
Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)
Решітку радіатора Suzuki Jimny пофарбували в колір кузова, а фари тонували. Водночас не забули покращити і прохідність авто — встановлено позашляхові шини, а за доплату кліренс Suzuki Jimny можуть збільшити до 235 мм. Серед опцій є лебідка та багажник на дах.
До того ж тюнінгу зазнав і двигун Suzuki Jimny. 1,5-літрову бензинову четвірку доповнили турбіною, що підняло її потужність із 103 до 165 к. с.
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Фокус
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