Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео) — Finance.ua

Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео) 06.06.2023, 00:47 — Технології&Авто

Представлено найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)

У Suzuki Jimny 2023 з’явилася нестандартна розкішна версія. Мініатюрний позашляховик надійде в продаж з жовтня за ціною $61 450, тобто він вдвічі дорожчий за стандартну модель у не найбіднішій комплектації. Про це повідомляє сайт компанії Twisted Automotive.

Саме це британське ательє (воно спеціалізується на Land Rover) виконало тюнінг Suzuki Jimny, причому акцент зробили на розкіш. В оздобленні салону використано дорогу стьобану шкіру, а стелю обшили алькантарою.

Замість штатної мультимедіа встановили досконалішу систему від Alpine, що включає супутникову навігацію. Крім того, з’явилася потужніша акустика.

Решітку радіатора Suzuki Jimny пофарбували в колір кузова, а фари тонували. Водночас не забули покращити і прохідність авто — встановлено позашляхові шини, а за доплату кліренс Suzuki Jimny можуть збільшити до 235 мм. Серед опцій є лебідка та багажник на дах.

До того ж тюнінгу зазнав і двигун Suzuki Jimny. 1,5-літрову бензинову четвірку доповнили турбіною, що підняло її потужність із 103 до 165 к. с.

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