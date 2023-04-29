Правила поїздок у громадському транспорті країн ЄС: штрафи та заборони — Finance.ua

Правила поїздок у громадському транспорті країн ЄС: штрафи та заборони Сьогодні 13:00

Правила поїздок у громадському транспорті країн ЄС: штрафи та заборони

Українці, які тимчасово проживають або подорожують країнами ЄС часто користуються послугами громадського транспорту. У більшості міст Європи він працює доволі чітко, з дотриманнями розкладу, є зручним та економним способом пересування. Проте кожен пасажир має певні права та обовʼязки, які повинен поважати. У разі недотримання вимог — можна отримати чималий штраф.

Які правила встановлені в громадському транспорті різних країнах Європи та які штрафи очікують на порушників? Детально у нашому матеріалі.

Польща

Громадський транспорт Польщі представлений автобусами, тролейбусами, трамваями, метрополітеном тощо. Під час поїздки пасажирам заборонено вживати їжу та напої, якими можна забруднити транспорт або інших пасажирів, розпивати алкогольні напої, палити (в тому числі й електронні сигарети) у транспорті або на зупинках, стояти занадто близько до дверей або відкривати їх під час руху, викидати предмети з транспортного засобу, перебувати у транспорті на роликових ковзанах або інших подібних пристроях тощо. За недотримання одного з цих правил пасажиру доведеться сплатити штраф у розмірі до 500 злотих.

Також в березні у Варшаві депутати прийняли постанову, згідно з якою можна отримати штраф за забутий у метро багаж. Додатково депутати заборонили використовувати самокати під час поїздок на громадському транспорті міста.

За безквитковий проїзд у Польщі передбачений штраф від 150 до 300 злотих (залежить від міста). Проте сума штрафа може буде меншою, якщо сплатити його безпосередньо в касі. Також нижча ставка зазвичай застосовується, якщо оплата здійснюється протягом 14 днів після виписки штрафу.

Штраф за безквитковий проїзд можна отримати, якщо не закомпостувати квиток. Будьте уважні до своїх проїзних, якщо у сіті-карти завершився термін дії, то Вам також загрожує штраф за безквиткову подорож.

Чехія

Прага, Брно та Острава є містами з найрозгалуженішою системою міського громадського транспорту у Чехії, але також і з найбільшою кількістю пасажирів, які полюбляють безкоштовні поїздки.

Штраф за проїзд без дійсного проїзного квитка становить 1500 крон, якщо здійснити оплату у перші 15 днів після отримання штрафу — сума складатиме 1000 крон. Отримати штраф можна навіть, якщо ваш 30 хвилинний проїзний квиток протермінований на 1 хвилину. Контролери перевіряють пасажирів у чеському транспорті доволі часто. Пасажирам, які не сплатили тариф за перевезення багажу або не придбали квиток для собаки загрожує штраф у сумі 400 чеських крон.

Також, якщо Ви забруднили транспорт, скоїли дії, які загрожують безпечному руху або в інший спосіб порушили закон — готуйтесь сплатити 1000 чеських крон.

Німеччина

Проїзд без квитка у громадському транспорті Німеччини розглядається, як шахрайські дії. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року або штраф у розмірі 60 євро.

Швейцарія

У Цюриху (Швейцарія) штраф за перший безквитковий проїзд складає 100 швейцарських франків (близько 100 доларів США). Чим більше порушень — тим вищим буде штраф. Одного дня порушникам взагалі можуть заборонити користуватись громадським транспортом у Швейцарії.

У більшості міст Європи пасажири під час посадки у громадський транспорт не показують нікому придбаний квиток. Проте, якщо знехтувати правилами оплати проїзду, можна натрапити на перевірку та отримати значний штраф за безквиткову подорож. Тому радимо вам виконувати обовʼязки пасажирів та оплачувати проїзд.

У містах, де можна купувати квитки через програму, переконайтеся, що ваш телефон заряджено і він буде працювати протягом усієї поїздки.

Правила поведінки в транспорті також є доволі стандартними. Під час поїздки поважайте комфорт інших людей у транспорті, не завдавайте шкоди майну та не створюйте аварійні ситуації.

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