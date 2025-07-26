Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року — Finance.ua

Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року
Південна Корея планує створити повноцінну базу на Місяці до 2045 року в межах нової довгострокової програми освоєння космосу.
Про це повідомляє Корейська аерокосмічна адміністрація (KASA), передає Yonhap.
Згідно з оновленою космічною стратегією, Корея зосередиться на чотирьох напрямах: навколоземна орбіта, Місяць, геліосфера та далекі ділянки космосу.
Пріоритет — розвиток п’яти ключових місій, серед яких дослідження Місяця, мікрогравітації, Сонця та глибокого космосу.
У «місячному» напрямі країна хоче самостійно розробити технології посадки та переміщення поверхнею супутника, а також інфраструктуру для майбутніх економічних активностей.
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До 2035 року також планують запустити супутник для спостереження за Сонцем у точці Лагранжа L4 — це точка в космосі, де сили тяжіння Землі та Сонця врівноважені.
Уже до 2040 року KASA планує створити нове покоління місячного посадкового модуля для логістики, а ще за п’ять років — розгорнути базу на Місяці.
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