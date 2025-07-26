Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року — Finance.ua
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Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року

Технології&Авто
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Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року
Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року
Південна Корея планує створити повноцінну базу на Місяці до 2045 року в межах нової довгострокової програми освоєння космосу.
Про це повідомляє Корейська аерокосмічна адміністрація (KASA), передає Yonhap.
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Згідно з оновленою космічною стратегією, Корея зосередиться на чотирьох напрямах: навколоземна орбіта, Місяць, геліосфера та далекі ділянки космосу.
Пріоритет — розвиток п’яти ключових місій, серед яких дослідження Місяця, мікрогравітації, Сонця та глибокого космосу.
У «місячному» напрямі країна хоче самостійно розробити технології посадки та переміщення поверхнею супутника, а також інфраструктуру для майбутніх економічних активностей.
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До 2035 року також планують запустити супутник для спостереження за Сонцем у точці Лагранжа L4 — це точка в космосі, де сили тяжіння Землі та Сонця врівноважені.
Уже до 2040 року KASA планує створити нове покоління місячного посадкового модуля для логістики, а ще за п’ять років — розгорнути базу на Місяці.
За матеріалами:
Ain.Ua
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