Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року — Finance.ua

Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року Вчора 02:25 — Технології&Авто

Південна Корея хоче збудувати базу на Місяці до 2045 року

Південна Корея планує створити повноцінну базу на Місяці до 2045 року в межах нової довгострокової програми освоєння космосу.

Про це повідомляє Корейська аерокосмічна адміністрація (KASA), передає Yonhap.

Читайте також Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex

Згідно з оновленою космічною стратегією, Корея зосередиться на чотирьох напрямах: навколоземна орбіта, Місяць, геліосфера та далекі ділянки космосу.

Пріоритет — розвиток п’яти ключових місій, серед яких дослідження Місяця, мікрогравітації, Сонця та глибокого космосу.

У «місячному» напрямі країна хоче самостійно розробити технології посадки та переміщення поверхнею супутника, а також інфраструктуру для майбутніх економічних активностей.

Читайте також Китай почав збирати свій суперкомп’ютер у космосі

До 2035 року також планують запустити супутник для спостереження за Сонцем у точці Лагранжа L4 — це точка в космосі, де сили тяжіння Землі та Сонця врівноважені.

Уже до 2040 року KASA планує створити нове покоління місячного посадкового модуля для логістики, а ще за п’ять років — розгорнути базу на Місяці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.