Потрібно заплатити до 25 числа: у ПриватБанку нагадали умови пільгової ставки кредитування — Finance.ua

«ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа», — йдеться в повідомлені.
Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:
3,5% — для карток Універсальна.
3,4% — для карток Універсальна Голд.
Довідка
Finance.ua:
ПриватБанк вирішив не продовжувати «кредитні канікули», які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.
До речі,
портал Finance.ua проаналізував кредитні
пропозиції більшості українських
банків. Найкращі ми відібрали
в спеціальному сервісі.