Потрібно заплатити до 25 числа: у ПриватБанку нагадали умови пільгової ставки кредитування — Finance.ua
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Потрібно заплатити до 25 числа: у ПриватБанку нагадали умови пільгової ставки кредитування

Вчора 11:14Кредит&Депозит
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ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування буде діяти тільки у разі сплати до 25 числа.
Про це повідомляє прес-служба банку.
«ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа», — йдеться в повідомлені.
Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:
  • 3,5% — для карток Універсальна.
  • 3,4% — для карток Універсальна Голд.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк вирішив не продовжувати «кредитні канікули», які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.
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За матеріалами: Finance.ua
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