Потрібно заплатити до 25 числа: у ПриватБанку нагадали умови пільгової ставки кредитування — Finance.ua

Потрібно заплатити до 25 числа: у ПриватБанку нагадали умови пільгової ставки кредитування

ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування буде діяти тільки у разі сплати до 25 числа.

ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа», — йдеться в повідомлені.

Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:

3,5% — для карток Універсальна.

3,4% — для карток Універсальна Голд.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк вирішив не продовжувати «кредитні канікули», які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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