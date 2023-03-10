Потрібні приватні інвестиції. Боррель розповів про бачення майбутньої відбудови України — Finance.ua

Потрібні приватні інвестиції. Боррель розповів про бачення майбутньої відбудови України Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Потрібні приватні інвестиції. Боррель розповів про бачення майбутньої відбудови України

Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку.

«Відновлення України буде наступним величезним завданням. Що довше триває війна, то більшою буде спричинена нею шкода, тим більших зусиль потребуватиме відбудова. Очевидно, що росія має виплатити компенсацію за величезні руйнування та шкоду, спричинені Україні та її народу. Вона має заплатити ціну за відновлення України. Ми нарощуємо зусилля, щоб знайти шлях для використання заморожених і заблокованих російських активів відповідно до міжнародного законодавства», — заявив Боррель.

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Він зауважив, що до зустрічі європейських урядовців дистанційно долучився віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков, який опікується питаннями відновлення зруйнованої інфраструктури. Він виклав пріоритети уряду щодо майбутнього відродження України.

«Ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла перемогти у цій війні. Очевидно, що ми маємо підготуватися до відновлення і відбудови, і ці речі йдуть поряд із процесами реформ на шляху до членства в Європейському Союзі. Ці процеси взаємно посилюють один одного. Україна має продовжувати поступ у боротьбі з корупцією та реформуванні судової системи», — наголосив високий представник ЄС.

За його словами, такі реформи підвищать ефективність фінансових витрат в Україні, допоможуть створити передбачувані та сприятливі економічні умови для залучення приватних інвесторів.

«Все це має бути мобілізовано для того, щоб приватний сектор міг відігравати ключову роль у відновленні країни та розвитку громадянського суспільства. Ми маємо здійснювати фінансування таким чином, щоб залучити приватні інвестиції як з України, так і з Європи», — додав Боррель.

Він зауважив, що також необхідно надавати військову допомогу Україні. Боррель наголосив, що кремль намагається знищити передусім енергетичну інфраструктуру, тож ЄС має надсилати в Україну електрогенератори, а також протиповітряні ракети, щоб росія не могла ці генератори знищити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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