На відбудову України потрібно до €600 мільярдів — Світовий банк — Finance.ua
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На відбудову України потрібно до €600 мільярдів — Світовий банк

Казна та Політика
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На відбудову України потрібно до €600 мільярдів — Світовий банк
На відбудову України потрібно до €600 мільярдів — Світовий банк
Повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.
Таку думку висловила віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.
«Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро», — заявила Б’єрде.
Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася: «Це точно зростання до 500-600 млрд євро».
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За словами віцепрезидента СБ, для відновлення України потрібен великий план на кшталт «плану Маршалла», і це має бути «поєднання державних і приватних грошей».
Коментуючи наслідки російських ракетних обстрілів для функціонування української промисловості, віцепрезидент заявила, що «українці проводять чудову роботу, відновлюючи зруйноване». Та якщо так триватиме і далі, незабаром Україна може стикнутися з браком запчастин. «Тому ми працюємо з іншими партнерами над екстреною допомогою, щоб надати як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт», — констатувала вона.
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Б’єрде повідомила, що до початку атак на цивільну інфраструктуру у Світовому банку прогнозували падіння ВВП України цього року на 35%, однак тепер цей показник може бути більшим. «Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація», — зазначила віцепрезидент СБ.
Вона також звернула увагу на катастрофічні гуманітарні наслідки російської війни проти України: «До кінця 2022 року в Україні вісім мільйонів людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте з двох до 25%».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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