Польща розширить список портів для транзиту зерна з України — Finance.ua

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Польща розширить список портів для транзиту зерна з України

Аграрний ринок
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Польща розширить список портів для транзиту зерна з України
Польща розширить список портів для транзиту зерна з України
З п’ятниці зерно з України буде проходити також через польський порт Колобжег.
Про це повідомив міністр розвитку Польщі Вальдемар Буда, передає RMF24.
Опубліковане в ніч з 20 на 21 квітня розпорядження у справі заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України дозволило її транзит до портів. Колобжег не був серед чотирьох перелічених у ньому портів.
За одну ніч порт втратив половину свого обороту. Президент порту Артур Лієвський назвав рішення уряду великим ударом. «У нас немає такої підтримки, як у великих портів, які можуть розраховувати на кошти ЄС, тому ми вживаємо всіляких заходів, щоб зберегти вантажопотік в порту, і такими заходами були перевалка і допомога в експорті вантажів з України», — сказав Лієвський.
У розпорядженні польського уряду були лише порти Гданська, Гдині, Свіноуйсьця та Щецина.
У понеділок міністр Вальдемар Буда повідомив, що з 28 квітня порт Колобжег знову працює як транзитний порт для української агропродукції.
Це означає, що вже через чотири дні вантажі зерна з України знову зможуть потрапляти в порт Колобжег, а там перевантажуватися на кораблі і експортуватися, зокрема, в Африку.
Президент порту Артур Лієвський привітав рішення уряду. Він додав, що на практиці порт зможе приймати вантажі з України вже з понеділка.
Нагадаємо, міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини в листі до Єврокомісії, надісланому в п’ятницю, заявляють, що хочуть додатково включити до пропонованого списку заборонених до ввезення товарів з України соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м’які фрукти, яйця, м’ясо, молоко та молочні продукти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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