Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових — Finance.ua

Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував парламенту ухвалити проект закону, яким забороняється стягнення з військовослужбовців та членів їх родин боргів за кредитами.
Законопроект № 7414 про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану був підтриманий членами комітету одноголосно, також скоротили терміни подання правок до законопроекту.
Як розповів співавтор законопроєкту, голова податкового комітету Данило Гетманцев, кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з:
військовослужбовців,які виконують військовий обов’язок за межами України, та членів їх сімей;
військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їх сімей;
членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України; а також його близькими особами (членами сім’ї позичальника), представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит.
«Позичальник, який належить до однієї з зазначених категорій та має бажання припинити взаємодію з кредитором (колектором), повідомляє про свою належність до однієї з цих категорій на адресу електронної пошти кредитодавця або нового кредитора», — додав Данило Гетманцев.