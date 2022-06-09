Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових — Finance.ua

Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових

Вчора 16:26 — Казна та Політика

Податковий комітет ВР підтримав законопроект про заборону стягнення боргів за кредитами з військових

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував парламенту ухвалити проект закону, яким забороняється стягнення з військовослужбовців та членів їх родин боргів за кредитами.

Законопроект № 7414 про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану був підтриманий членами комітету одноголосно, також скоротили терміни подання правок до законопроекту.

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кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з: Як розповів співавтор законопроєкту, голова податкового комітету Данило Гетманцев,

військовослужбовців,які виконують військовий обов’язок за межами України, та членів їх сімей;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їх сімей;

членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України; а також його близькими особами (членами сім’ї позичальника), представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит.

«Позичальник, який належить до однієї з зазначених категорій та має бажання припинити взаємодію з кредитором (колектором), повідомляє про свою належність до однієї з цих категорій на адресу електронної пошти кредитодавця або нового кредитора», — додав Данило Гетманцев.

Крім того, законопроєкт передбачає, що кредитор невідкладно повідомляє колектора про належність споживача до однієї із зазначених категорій.

«Взаємодія щодо врегулювання простроченої заборгованості припиняється невідкладно з моменту отримання ними такого повідомлення», — наголошує народний депутат.

Слід зауважити, що за редакцією проекту, підготовленого до першого читання, такий порядок буде діяти протягом воєнного/надзвичайного стану та шість місяців після нього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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